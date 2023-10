Citi Handlowy rozda tablety Samsunga. Jak je odebrać?

Citi Handlowy rusza z kolejną promocją kart kredytowych, a my tradycyjnie prześwietlamy jej warunki. Tym razem są one bardzo proste, a do zgarnięcia jest tablet Samsung Galaxy Tab A7 o wartości około 700 zł. Sprawdzamy, do kogo kierowana jest promocja i sugerujemy, kto nie powinien z niej korzystać.

fot. Peshkova / / Shutterstock

Karta kredytowa to rodzaj karty płatniczej pozwalającej korzystać z pieniędzy banku. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość finansowania zakupów w okresie bezodsetkowym. Trwa on maksymalnie około 56 dni. Jeśli w tym terminie zwrócimy pieniądze na konto karty, to nie poniesiemy kosztów kredytu. Krótko mówiąc – będziemy korzystać z kredytu za darmo.

Jednym z największych wydawców kart kredytowych w Polsce jest Citi Handlowy. Bank regularnie promuje tę formę kredytowania. Tym razem proponuje tablet Samsung Galaxy Tab A7 w zamian za wyrobienie karty kredytowej Citi Simplicity i wykonanie za jej pomocą transakcji na minimum 1000 zł miesięcznie. Warunek ten trzeba spełnić przez dwa kolejne miesiące od podpisania umowy. W zamian za to bank wyśle klientowi urządzenie elektroniczne. I to w zasadzie tyle.

Reklama

Warunki promocji „Karta kredytowa z tabletem Samsung T220 Galaxy A7”

Regulamin promocji pozwala nam jednak dokładniej przyjrzeć się stawianym warunkom. Bank stawia kilka wymogów szczegółowych. Przede wszystkim, by skorzystać z promocji należy się zarejestrować przez TEN LINK. Składając wniosek należy przedstawić w banku odpowiednie dokumenty potwierdzające naszą zdolność kredytową (bank udziela nam bowiem kredytu w formie karty). Należy też wyrazić odpowiednie zgody marketingowe. Po aktywowaniu karty trzeba z niej aktywnie korzystać. Miarą aktywności jest wykonanie transakcji na co najmniej 1000 zł miesięcznie przez dwa kolejne miesiące od uzyskania plastiku.

Przy czym nie mogą to być transakcje:

szczególne, czyli m.in. związane z hazardem (szczegóły w regulaminie Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie),

zwrócone, czyli transakcje, których równowartość w części lub całości została zwrócona przez odbiorcę lub bank.

Dodatkowo w dniu przyznania nagrody karta kredytowa musi być cały czas aktywna. O przyznaniu nagrody, uczestnicy zostaną powiadomieni przez bank poprzez wiadomości w serwisie Citibank Online nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik spełnił warunki oferty.

Rzeczoną nagrodą jest tablet Samsung T220 Galaxy Tab A7 Lite 3/32GB Wifi, w kolorze Grey o wartości 699 zł brutto.

Złóż wniosek o kartę kredytową na stronie promocji »

Kto nie może korzystać z promocji?

Z promocji wyłączone są osoby, które od 1 stycznia 2023 r. posiadały już jakąś kartę kredytową w Citi Handlowym. Redakcja Bankier.pl sugeruje też, by z promocji skorzystały jedynie osoby odpowiedzialne finansowo. Należy bowiem pamiętać, że jest to produkt kredytowy i nieodpowiedzialne korzystanie z tego rozwiązania może wpędzić w niepotrzebne zadłużenie.

Należy też pamiętać, że karta kredytowa służy głównie do wykonywania transakcji bezgotówkowych. Jeśli wypłacimy za jej pomocą gotówkę z bankomatu, narazimy się na wysoką prowizję, a dodatkowo bank zacznie naliczać odsetki od razu (dla takiej operacji nie obowiązuje okres bezodsetkowy).

Karta Simplicity – informacje techniczne

Z kartą kredytową Citi Handlowy wiążą się opłaty warunkowe. Nieużywany plastik będzie kosztował 12 zł miesięcznie. Bank zniesie opłatę do zera, jeśli użytkownik wyda za pomocą karty minimum 1000 zł miesięcznie. Zalecane jest zatem, by po wykonaniu tych transakcji jak najszybciej uregulować zadłużenie.

Karta ma też dodatkowe benefity. Jej użytkownik może rozłożyć na raty każdą transakcję powyżej 100 zł (RRSO 22,54 proc.). Ponadto zyskuje dostęp do rabatów do 50 proc., voucherów i niespodzianek u ponad 300 partnerów banku (np. 10 proc. rabatu na dostawy z restauracji). Ma również dostęp do Programu Mastercard Bezcenne chwile, w którym za transakcje kartą odbiera się nagrody. Kartę można podpiąć do systemów płatności mobilnych Apple Pay i Google Pay. Ponieważ jest to plastik z logo Mastercarda, klient chroniony jest dodatkowo przez chargeback.

Złóż wniosek o kartę kredytową na stronie promocji „Karta kredytowa z tabletem Samsung T220 Galaxy A7 Lite 3/32GB Wifi” »

"Prześwietlamy promocje" to autorska seria artykułów, w której redaktorzy Bankier.pl podpowiadają, jak zarabiać na kontach bankowych. Analizujemy najnowsze oferty, wyjaśniamy kruczki i podpowiadamy, jak najłatwiej sięgnąć po nagrodę.