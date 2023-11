Citi Handlowy oferuje 990 zł bonusu. Jak odebrać pieniądze? Podpowiadamy

Citi Handlowy promuje swoją kartę kredytową Citi Simplicity. Tym razem proponuje klientom bonus w postaci 990 zł. W ramach cyklu „Prześwietlamy promocje” przyglądamy się warunkom, jakie stawia nowym użytkownikom, i sprawdzamy, jak uzyskać premię.

Citi Handlowy promuje swoją kartę kredytową Citi Simplicity. Tym razem proponuje klientom bonus w postaci 990 zł. W ramach cyklu „Prześwietlamy promocje” przyglądamy się warunkom, jakie stawia nowym użytkownikom, i sprawdzamy, jak uzyskać premię.

Karta kredytowa to instrument, który pozwala korzystać z pieniędzy banku. W odróżnieniu do karty debetowej nie jest powiązana z rachunkiem osobistym. Klient może korzystać z limitu kredytowego, a jeśli spłaci go w tzw. okresie bezodsetkowym, nie poniesie żadnych kosztów. W przypadku karty kredytowej Citi Simplicity okres ten wynosi do 56 dni. Jeśli użytkownik nie spłaci zadłużenia w tym czasie, bank zacznie naliczać odsetki od kwoty wykorzystanego kredytu.

Promocja „Jesień z Kartą Kredytową Citibank”

Citi Handlowy proponuje klientom bonus w postaci 990 zł. Aby z niego skorzystać, należy złożyć wniosek o kartę przez TEN LINK. Po dostarczeniu odpowiednich dokumentów dochodowych bank sprawdzi zdolność kredytową klienta i przyzna mu indywidualnie obliczony limit kredytowy. Następnie prześle kartę, którą trzeba będzie aktywować.

Bonus będzie wypłacany pod dwiema postaciami. Część kwoty, a dokładnie 297 zł, zostanie wypłacona w formie punktów w programie Mastercard Bezcenne Chwile – klient otrzyma 29 760 punktów stanowiących równowartość wyżej wymienionej kwoty. Będzie je można wymienić na nagrody z katalogu Mastercarda. Trzeba jednak spełnić jeden warunek – po otrzymaniu karty w każdym z trzech najbliższych miesięcy trzeba dokonać transakcje na minimum 99 zł.

Druga część nagrody stanowiąca kwotę 693 zł zostanie wypłacona w formie cashbacku, czyli zwrotu na konto karty. Będzie płatna w 7 ratach po 99 zł pod warunkiem, że od czwartego do dziesiątego miesiąca klient wykona co miesiąc transakcje na kwotę 99 zł za pomocą karty. W praktyce oznacza to, że przez 7 miesięcy będzie mógł robić zakupy o wartości 99 zł bez angażowania swoich pieniędzy.

Ile kosztuje karta?

Warunki promocji są proste dla użytkownika, który zamierza aktywnie korzystać z karty kredytowej Citi Simplicity. Opłata roczna za wydanie i użytkowanie karty wynosi 0 zł przez okres pierwszych dwunastu miesięcy od podpisania umowy o kartę. Później bank będzie pobierał opłatę w wysokości 12 zł miesięcznie, jeśli klient nie wyda za pomocą karty minimum 1000 zł miesięcznie.

Promocja kierowana jest do nowych klientów. Według regulaminu nie mogę z niej skorzystać osoby, które od 1 marca 2023 r. posiadały w banku główną kartę kredytową.

Dodatkowe korzyści

Karta ma też dodatkowe benefity. Jej użytkownik może rozłożyć na raty każdą transakcję powyżej 100 zł (RRSO 22,54 proc.). Ponadto zyskuje dostęp do rabatów do 50 proc., voucherów i niespodzianek u ponad 300 partnerów banku (np. 10 proc. rabatu na dostawy z restauracji). Ma również dostęp do Programu Mastercard Bezcenne chwile, w którym za transakcje kartą odbiera się nagrody. Kartę można podpiąć do systemów płatności mobilnych Apple Pay i Google Pay. Ponieważ jest to plastik z logo Mastercarda, klient chroniony jest dodatkowo przez chargeback.

Należy pamiętać, że Citi Simplicity to produkt kredytowy. Zalecamy więc, by z promocji korzystały osoby odpowiedzialne finansowo. By nie narażać się na dodatkowe koszty, najlepiej uregulować zadłużenie w terminie bezodsetkowym. Warto też pamiętać, że karta kredytowa służy przede wszystkim do płatności bezgotówkowych. Za jej pomocą nie należy dokonywać wypłat z bankomatów, bo wiąże się to z dodatkową prowizją. Ponadto od takiej operacji bank zacznie naliczać odsetki od razu (nie obowiązuje dla niej okres bezodsetkowy).

"Prześwietlamy promocje" to autorska seria artykułów, w której redaktorzy Bankier.pl podpowiadają, jak zarabiać na kontach bankowych. Analizujemy najnowsze oferty, wyjaśniamy kruczki i podpowiadamy, jak najłatwiej sięgnąć po nagrodę.