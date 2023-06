Kolejny bank kusi procentami na koncie oszczędnościowym. Do zyskania 9,50 proc. w skali roku

Mimo że twarde dane mówią o spadku stawek na produktach oszczędnościowych, to na rynku wciąż pojawiają się pojedyncze okazje. Jednym z banków, który chce zawalczyć o nowych klientów w ten sposób, jest Citi Handlowy.

fot. inxti / / Shutterstock

9,50 proc. w skali roku to stawka, jaką mogą otrzymać osoby, które wezmą udział w promocji Citi Handlowego „Mocne Trio”. Pod tym hasłem kryją się trzy produkty banku – karta kredytowa, konto osobiste i właśnie konto oszczędnościowe z podaną stawką. Dodatkowa nagroda, jaką można otrzymać, to 20 zł za wyrażenie zgód marketingowych. Nagroda zostanie przekazana na konto osobiste.

Oferta jest skierowana do nowych klientów, czyli osób, które w terminie od 1 stycznia 2021 r. nie miały żadnego z wymienionych wyżej produktów. Zainteresowani muszą w terminie promocji, czyli nie później niż 31 lipca br., złożyć wniosek o kartę kredytową Citi Simplicity, założyć konto osobiste w wariancie CitiKonto wraz z kartą debetową i dostępem do bankowości elektronicznej oraz otworzyć konto oszczędnościowe. Przed zawarciem umowy o kartę kredytową należy również dostarczyć dokument dochodowy potwierdzający informacje przekazane we wniosku.

To nie koniec warunków do spełnienia. Aby otrzymać stawkę w wysokości 9,50 proc. rocznie, należy pamiętać o realizacji następujących wymogów każdego miesiąca przez kolejne cztery miesiące: zapewnienie wpływów na konto osobiste w wysokości łącznej 2000 zł oraz wykonywanie kartą kredytową transakcji bezgotówkowych na kwotę nie niższą niż 1000 zł.

Oprocentowanie w wysokości 9,50 proc. rocznie dotyczy oszczędności nieprzekraczających kwoty 100 000 zł. Będzie ono naliczane przez cztery kolejne miesiące, o ile zostaną spełnione warunki dodatkowe. W przypadku, kiedy karta kredytowa nie zostanie przyznana, klient otrzyma stawkę w wysokości 7 proc. w skali roku. W dalszym ciągu obowiązuje jednak wymóg dotyczący zapewnienia wpływów na konto osobiste.

To kolejny bank, który kusi nowych klientów wysoką stawką na koncie oszczędnościowym. Na początku czerwca pisaliśmy o promocji Raiffeisen Digital Banku, który to proponuje 10 proc. w skali roku klientom, którzy zdecydują się na Konto oszczędnościowe Start. W tym miesiącu pojawiła się również na rynku oferta lokaty na ten sam procent. 10 proc. w skali roku można otrzymać, wybierając Lokatę Urodzinową IKO w PKO Banku Polskim.