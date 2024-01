7,10 proc. na koncie oszczędnościowym od Citi Handlowego. Nowa promocja banku

Citi Handlowy wychodzi z atrakcyjną promocją dla oszczędzających. Nowi klienci banku mogą otworzyć konto oszczędnościowe ze stawką w wysokości 7,10 proc. w skali roku. To zrównanie maksymalnej stawki dostępnej obecnie na rynku. Oferta jest dostępna w promocji darmowego konta osobistego.

fot. Andrii Yalanskyi / / Shutterstock

„Oszczędzaj z nowym kontem” to najnowsza akcja specjalna Citi Handlowego zachęcająca do założenia CitiKonta. W przeciwieństwie do poprzedniej odsłony promocji rachunku tym razem nagrodą nie jest premia pieniężna, a zdecydowanie podwyższone oprocentowanie na koncie oszczędnościowym. Wysokość nagrody zależy zatem od wysokości wpłaconych środków.

Ile można zyskać na promocji?

Bank przewiduje dwie nagrody dla osób, które spełnią warunki promocji:

nagroda nr 1 – 20 zł w zamian za wyrażenie zgód marketingowych i utrzymanie ich do końca miesiąca, w którym otwarto konto,

– 20 zł w zamian za wyrażenie zgód marketingowych i utrzymanie ich do końca miesiąca, w którym otwarto konto, nagroda nr 2 – 7,10 proc. w skali roku na Koncie oszczędnościowym przyznawane za zapewnienie wpływów na konto i wykonywanie transakcji bezgotówkowych kartą debetową.

Reklama

Oprocentowanie jest naliczane w miesiącach luty–maj, pod warunkiem spełnienia warunków w danym miesiącu. Jest to zapewnienie wpływu w wysokości min. 2000 zł łącznie oraz wykonanie co najmniej jednej płatności kartą na kwotę łączną 100 zł.

Otwórz CitiKonto w promocji i zyskaj 7,1% na koncie oszczędnościowym »

Wielkość końcowej premii będzie zatem zależała od wysokości przekazanego kapitału oraz liczby miesięcy, w których nalicza się podana stawka. Maksymalna kwota objęta promocyjnym oprocentowaniem została wyznaczona 50 000 zł. Tabela poniżej pokazuje szacowaną wysokość odsetek, na którą może liczyć klient w zależności od podanych zmiennych.

Wysokość odsetek do uzyskania w promocji „Oszczędzaj z nowym kontem” Kapitał / okres naliczania* 1 miesiąc 2 miesiące 3 miesiące 4 miesiące 10 000 zł 48,71 zł 94,49 zł 143,65 zł 191,47 zł 20 000 zł 97,41 zł 188,98 zł 287,32 zł 382,95 zł 30 000 zł 146,13 zł 283,49 zł 431,00 zł 574,45 zł 40 000 zł 194,84 zł 377,99 zł 574,67 zł 765,93 zł 50 000 zł 243,55 zł 472,50 zł 718,35 zł 957,43 zł *wyliczenia zostały dokonane z uwzględnieniem kapitalizacji miesięcznej Źródło: Opracowanie własne ba podstawie promocji „Oszczędzaj z nowym kontem”

Co musisz zrobić, aby otrzymać premię?

Oferta jest skierowana do nowych klientów. To podstawowy warunek, który musi spełnić każdy zainteresowany promocją. Zapis tłumaczący, co rozumie bank pod tym pojęciem, można znaleźć w regulaminie. W skrócie, z promocji mogą skorzystać osoby, które po 31 grudnia 2021 r. nie były posiadaczami lub współposiadaczami konta osobistego lub konta oszczędnościowego w Citi Handlowym.

Konto należy otworzyć nie później niż 13 lutego br. a konto oszczędnościowe do końca lutego br. (konto otworzysz z TEGO linku). Oferta jest ograniczona do pierwszych 1500 nowych klientów. Pamiętać, jednak należy o tym, że miesiące, w których naliczane jest podwyższone oprocentowanie są z góry określone przez bank. Późne otwarcie konta oszczędnościowego spowoduje krótszy czas stosowania stawki w wysokości 7,10 proc. w skali roku. Aby ją otrzymać w danym miesiącu, trzeba spełnić warunki aktywności opisane na początku artykułu.

Kiedy otrzymasz nagrodę?

Nagroda za wyrażenie zgód marketingowych w wysokości 20 zł zostanie przekazana nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu założenia rachunku. Klienci, którzy otworzą konto w styczniu, otrzymają ją zatem do 29 lutego br. Osoby, które zdecydują się na to w lutym – do końca marca br.

Odsetki należne za utrzymywanie środków są naliczane dwuetapowo najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełniono warunki otrzymania lepszej stawki. Zysk zostanie wypłacony w dwóch transzach – pierwsza część będzie wynikała z oprocentowania standardowego (obecnie jest to 2,00 proc. w skali roku), druga z nadwyżki wynikającej z przyznania oprocentowania podwyższonego (różnicy między oprocentowaniem promocyjnym a oprocentowaniem standardowym).

Otwórz CitiKonto w promocji i zyskaj 7,1% na koncie oszczędnościowym »

Jakie są plusy i minusy promocji?

Oferta Citi Handlowego przypadnie do gustu osobom, które mają obecnie wolne oszczędności. Im większy kapitał, tym wyższy zysk. W ramach oferty można liczyć nawet na odsetki przekraczające 900 zł. Warunki dodatkowe oferty nie są zbyt wygórowane i można je zrealizować w jeden dzień danego miesiąca. Bank nie wymaga, aby to były wpływy wynagrodzenia, więc wystarczy przelać środki ze swojego konta w innym banku.

Stawka procentowa na koncie oszczędnościowym jest atrakcyjna i wynosi 7,10 proc. w skali roku. To oprocentowanie równe najwyższemu dostępnemu obecnie na rynku. Taki sam procent ma u siebie w ofercie Nest Bank na Nest Koncie Oszczędnościowym przy czym oferta konkurenta obejmuje wyższą kwotę maksymalną (100 000 zł) i krótsze naliczanie odsetek (90 dni).

Minusem promocji jest brak premii pieniężnej za spełnienie warunków poza bonusem za wyrażenie zgód marketingowych. Nie zachęci to klientów, którzy nie mają odłożonych środków do skorzystania z oferty, ponieważ w ich przypadku nagroda nie będzie zbyt wysoka.

O czym jeszcze warto wiedzieć?

CitiKonto to rachunek z pierwszych miejsc rankingów Bankier.pl. Elementy oferty to niskie opłaty podstawowe – 0 zł za prowadzenie konta, 0 zł za obsługę karty debetowej. Do dyspozycji klienta są darmowe wypłaty w bankomatach własnych i cztery wypłaty w miesiącu z bankomatów innych sieci. Piąta i każda kolejna wypłata będzie kosztowała 8 zł. Bank stosuje natomiast wyższe stawki za obsługę w oddziale.

Z promocji można skorzystać jeden raz.

"Prześwietlamy promocje" to autorska seria artykułów, w której redaktorzy Bankier.pl podpowiadają, jak zarabiać na kontach bankowych. Analizujemy najnowsze oferty, wyjaśniamy kruczki i podpowiadamy, jak najłatwiej sięgnąć po nagrodę.