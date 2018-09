Cisza przed giełdową burzą. WIG20 na lekkim minusie

Mimo sporych obrotów główne indeksy GPW zakończyły czwartkową sesję blisko kreski. Jutro będzie się można jednak spodziewać dużo większych fajerwerków.

W czwartek na rynkach panowały raczej neutralne nastroje, miejscami z lekką przewagą optymizmu. Optymizm ów było widać m.in. w Stanach Zjednoczonych, gdzie na Wall Street wyznaczone zostały kolejne historyczne rekordy. Wyraźne wzrosty notowały także DAX i CAC, indeksy krajów nam podobnych wypadały jednak wyraźnie słabiej.

Nie inaczej było z rodzimym indeksem WIG20, który po dwóch wzrostowych sesjach, dziś nie utrzymał passy. Wiele nie brakło, niemal całe popołudnie blue chipy spędziły ponad kreską, na finiszu byki straciły jednak przewagę i indeks zamknął sesję 0,02 proc. pod kreską. Neutralnie wypadły także małe spółki sWIG stracił bowiem 0,06 proc. Wyróżniał się mWIG (+0,99 proc.) i to za jego sprawą WIG finiszował 0,20 proc. ponad kreską.

Uwagę zwracały dzisiaj zaś obroty, które przekroczyły poziom 1 mld zł. Jutro wskaźnik ten może być jeszcze wyższy, nakłada się bowiem wówczas na siebie kilka ważnych wydarzeń. Po pierwsze rozliczenie kontraktów, czyli tzw. dzień trzech wiedźm. Po drugie zaś roszady w indeksach. I to nie tylko tych polskich, ale i globalnych. Polskie spółki dołączą do Stoxx Europe 600, zaś cały polski rynek po jutrzejszej sesji zostanie przesunięty przez FTSE do grona rozwiniętych. To może generować dodatkową aktywność na GPW.

Wśród blue chipów najmocniej zwyżkowała wycena mBanku (+3,8 proc.). O ponad 2 proc. wzrosły notowania JSW, Alior Banku i Eurocashu. Najmocniejsze spadki odnotowały natomiast LPP (-2,7 proc.) oraz Energa (-2,1 proc.).

Wśród spółek z mWIG40 najmocniej, o ponad 5 proc., wzrosły notowania Banku Millenium. Na szerokim rynku drugi dzień liderem zwyżek był T-Bull, którego wycena zwyżkowała w czwartek o 44,9 proc. Mocny 22-proc. wzrost odnotował także Altus TFI, którego wycena spadła od początku września o ok. 47 proc.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3403,12 1,03 2,08 0,28 -3,47 -2,88 DAX Niemcy 12326,48 0,88 2,25 -0,04 -1,93 -4,58 FTSE 100 W.Brytania 7367,32 0,49 1,18 -2,95 1,31 -4,17 CAC 40 Francja 5451,59 1,07 2,32 1,34 4,01 2,62 IBEX 35 Hiszpania 9583,70 1,03 2,73 1,22 -6,88 -4,58 FTSE MIB Włochy 21388,38 0,51 2,60 4,48 -4,33 -2,13 ASE Grecja 681,03 -1,24 0,32 -4,43 -10,15 -15,12 BUX Węgry 36134,33 -0,69 -0,06 -0,83 -5,18 -8,24 PX Czechy 1103,64 0,48 1,00 3,92 5,38 2,36 RTS INDEX (w USD) Rosja 1140,65 0,58 5,17 7,07 1,62 -1,19 BIST 100 Turcja 96121,10 -0,50 1,80 6,58 -8,74 -16,66 WIG 20 Polska 2258,63 -0,02 1,13 1,01 -9,64 -8,23 WIG Polska 58231,57 0,20 1,28 -0,24 -10,07 -8,65 mWIG 40 Polska 4063,38 0,99 1,95 -3,85 -17,61 -16,17

AT