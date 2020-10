Oto 25 najlepszych miejsc pracy

fot. ALBERT GEA / FORUM

Opublikowano listę najlepszych pracodawców. Laureatami konkursu "Great Place To Work" są między innymi: DHL, Cisco, Hilton, Adobe, Santander czy Adecco.

Lista najlepszych międzynarodowych miejsc pracy tworzona jest rokrocznie na podstawie wyników ankiet przeprowadzonych wśród pracowników firm posiadających biura na całym świecie. Pierwsze 25 miejsc reprezentuje branże od technologii po hotelarstwo i opiekę zdrowotną.

25 najlepszych pracodawców

Cisco DHL Express Hilton Salesforce Stryker Mars, Incorporated The Adecco Group Mercado Libre SAS EY Intuit, Inc. SAP SE Adobe Admiral Group plc AbbVie Daimler Mobility AG Dell Technologies Cadence Marriott International, Inc. Volvo Group Roche Deloitte Santander Natura Scotiabank

Aby kwalifikować się na listę, firma musi znaleźć się na co najmniej pięciu krajowych listach Best Workplaces w biurach na całym świecie, zatrudniać co najmniej 5000 pracowników ogółem oraz co najmniej 40 proc. siły roboczej firmy musi pracować poza krajem, w którym znajduje się siedziba firmy. Rankingi krajowe zostały sfinalizowane przed pandemią COVID-19 i nie odzwierciedlają reakcji firm w zakresie przeciwdziałania wpływowi koronawirusa.

Listę sporządzono na podstawie 3,3 miliona anonimowych ankiet, przesłanych przez pracowników zatrudnionych w 10 tysiącach firm z 97 krajów na świecie.

WS