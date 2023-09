Cios w Credit Agricole. Minister Finansów nakłada na bank kilkumilionową karę

Jesteś na studiach? Możesz uzyskać do 60 tys. zł kredytu studenckiego 2023/2024 Wielu uważa, że studia to jeden z piękniejszych okresów w życiu. Życie studenta jest jednak pełne wyzwań, w tym finansowych. Preferencyjny kredyt studencki pomaga utrzymać się w okresie nauki. Jego oprocentowanie jest wyjątkowo niskie, a spłata odroczona. Czy jednak kredyt studencki 2023/2024 na pewno jest dobrym rozwiązaniem? Na co trzeba zwrócić uwagę przed złożeniem wniosku kredytowego?