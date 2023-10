Cieszyński wskazał, jaka jest najbardziej przyszłościowa dyscyplina

Nie mam bardziej przyszłościowej dyscypliny jak programowanie - powiedział w sobotę minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, otwierając w Olsztynie Ogólnopolski Tydzień Programowania. Warsztaty programowania zorganizowano w nowo otwartym Centrum Popularyzacji Nauki Kortosfera.

fot. Adam Chełstowski / / FORUM

"To wydarzenie, które organizujemy w całej Polsce. Ogólnopolski Tydzień Kodowania, to jedyny tydzień, który trwa 16 dni. W całej Polsce będą się odbywać wydarzenia, podczas których każdy zainteresowany od najmłodszych do najstarszych będzie mógł się nauczyć kodowania. Nie ma bardziej przyszłościowej dyscypliny niż programowanie"- mówił w Centrum Popularyzacji Nauki Kortosfera w Olsztynie Cieszyński, startujący do Sejmu z listy PiS w okręgu olsztyńskim.

Jak mówił, podczas wizyty na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, na wydziale matematyki i informatyki jeden z profesorów opowiadał o sztucznej inteligencji, pokazując pracę naukowo sprzed kilku tygodni i wskazując, że naukowo udowodniono, iż korzystanie z chata GPT poprawia wyniki w pracy i w nauce.

Zastępca dyrektora NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy) Michał Karpowicz wyjaśnił, że programowanie rozwija wyobraźnię i gimnastykuje umysł.

"Z programowania wynika mnóstwo korzyści dla życia. Można ustalić, jak długo szukać miejsca parkingowego albo restauracji, albo miejsca wakacyjnego wypoczynku, a także wskazówek jak uporządkować własne biurko. Programowanie podpowie nam też, kiedy przestać działać i zacząć się cieszyć, ponieważ ustali próg, który gwarantuje maksymalną satysfakcję" - dodał M. Karpowicz.

Od rana w sobotę do g.16.00 w olsztyńskim Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego KORTOSFERA odbywa się Wielkie Święto Programowania – coroczne wydarzenie inaugurujące Europejski Tydzień Kodowania (CodeWeek). Organizatorami imprezy są NASK, Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) i Ministerstwo Cyfryzacji.

Przez cały dzień dzieci mogą skorzystać z wielu atrakcji, takich jak m.in.: zabawy z robotami, nauka programowania, drukowanie w 3D, czy gry edukacyjne. Rodzice mogą wziąć udział w warsztatach dotyczących bezpieczeństwa w sieci. (PAP)

autor: Agnieszka Libudzka

ali/ par/