Cieszyński: Nie sądzę, by komuś w Polsce chodziło po głowie blokowanie TikToka

Musk zrezygnuje z szefowania Twitterowi. Ogłosił to w swoim stylu

Właściciel Twittera Elon Musk zapowiedział we wtorek, że zrezygnuje z roli szefa Twittera, jak tylko znajdzie kogoś "wystarczająco głupiego", by objąć tę funkcję. Zrobił to po tym, jak większość głosujących w zorganizowanej przez niego sondzie opowiedziała się za jego odejściem.