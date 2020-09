Ciemna strona biznesu social media. 6 cytatów z nowego filmu Netfliksa [Bez komentarza]

Netflix

Nie wymagają komentarza, żeby dawać do myślenia. Takie opinie będziemy przytaczać w ramach serii "Bez komentarza". Sięgniemy po głośne, interesujące książki i filmy - zawsze pozostające w związku z gospodarką.

W mediach (o, ironio) społecznościowych przybywa gorących recenzji nowego filmu dokumentalnego Netfliksa "Dylemat społeczny" (oryg. "The Social Dilemma"). Byli pracownicy serwisów, z których korzystają dziś miliony konsumentów, opowiadają o ciemnej stronie mediów społecznościowych. O mechanizmach stojących za biznesem takim, jak Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Reddit, LinkedIn czy Snapchat.

#1 "Nigdy przedtem 50 projektantów w Kalifornii, białych facetów koło trzydziestki, nie podejmowało decyzji, które miały wpływ na 2 miliardy ludzi. 2 miliardy ludzi myśli w konkretny sposób tylko dlatego, że jakiś facet z Google'a uznał, że tak będą działać powiadomienia w telefonie. Uważałem, że Google jest moralnie odpowiedzialny za rozwiązanie tego problemu." - Tristan Harris, były etyk projektowania w Google.

#2 "Inwestuję w technologię od 35 lat. Przez pierwsze 50 lat branża handlowała sprzętem komputerowym i oprogramowaniem. Od 10 lat giganci Doliny Krzemowej sprzedają swoich użytkowników."- Roger McNamee, wczesny inwestor w Facebooku.

#3 "Wiele osób myśli, że Google to wyszukiwarka, a Facebook służy do bycia na bieżąco ze znajomymi. Nie zdają sobie sprawy, że serwisy rywalizują o ich uwagę. Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, YouTube - model biznesowy tych firm opiera się na utrzymywaniu ludzi przy ekranach. (...) Chodzi o stopniową, nieznaczną, niedostrzegalną zmianę w naszym zachowaniu. Właśnie to jest produktem. Nie chodzi o nic innego."

#4 "Każda firma o tym marzy. Chce mieć gwarancję, że reklama zadziała. Produktem jest pewność. Aby osiągnąć sukces w tej branży, należy tworzyć rzetelne prognozy. Do tego potrzeba jednego - mnóstwa danych."

#5 "Wielu nazywa to kapitalizmem nadzoru. Polega on na czerpaniu zysków z obserwacji zachowań ludzi przez wielkie firmy, których model biznesowy opiera się na reklamach. To nowy rynek, który dotąd nie istniał. Rynek, na którym handluje się ludzką przyszłością. (...) Generuje on biliony dolarów, które uczyniły firmy technologiczne najbogatszymi korporacjami w historii ludzkości."

#6 "Chcę, by ludzie wiedzieli, że są w sieci pod stałą obserwacją. Każde twoje działanie jest monitorowane i rejestrowane. Które zdjęcie przykuło twoją uwagę i jak długo na nie patrzyłeś. Serio. (...) Rodzaje danych, które posiadają, przechodzą ludzkie pojęcie. To bez precedensu."

