Cięcie stóp procentowych już na jesieni?

Obniżki stóp na horyzoncie? Kotecki z RPP zabrał głos Jest za wcześnie na dyskusję o obniżkach stóp procentowych we wrześniu czy październiku – ocenił Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej, w rozmowie z Business Insider. Co więcej, Rada powinna być gotowa, by podnosić stopy procentowe - dodał.