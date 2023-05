Ciech otrzymał decyzję dot. podatku spółki zależnej; oczekuje zwrotu podatku i odsetek

Przekazanie bloku węglowego do eksploatacji nastąpi do 30 IX 2023 r. - ZA Puławy Nie będzie możliwe przekazanie bloku węglowego do eksploatacji w uzgodnionym wcześniej terminie 3 VI - podała Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy w komunikacie, powołując się na informacje otrzymane od generalnego wykonawcy - Polimeksu Mostostal. W ocenie wykonawcy zakończenie inwestycji nastąpi do 30 IX.