Ciech, poza wypłaconą zaliczką, nie planuje dodatkowej dywidendy za 2022 r.

Grupa Polsat Plus podpisała umowy kredytowe na max. 8,26 mld zł i 506 mln euro Grupa Polsat Plus podpisała z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych umowy kredytowe przewidujące udzielenie Grupie kredytu terminowego w złotych do maksymalnej kwoty 7,255 mld zł, kredytu terminowego w euro do maksymalnej kwoty 506 mln euro oraz kredytu rewolwingowego do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość 1 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie.