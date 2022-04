Cicha zgoda Zjednoczonej Prawicy wokół Sądu Najwyższego

fot. Dawid Lasociński / / FORUM

PiS i ziobryści dogadali się w sprawie poprawek do prezydenckiej ustawy o Sądzie Najwyższym – donosi w środę "Dziennik Gazeta Prawna", powołując się na źródła z Nowogrodzkiej.

Gazeta zaznacza, że według tych źródeł także Pałac Prezydencki gotów jest zaakceptować ewentualne porozumienie.

"Postęp w rozmowach sugerują też politycy Solidarnej Polski" – dodaje dziennik i przypomina, że gdyby do kompromisu rzeczywiście doszło, mogłoby to otworzyć drogę do odblokowania pieniędzy unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Jak pisze "DGP", "ziobryści zgadzają się na zachowanie przepisów likwidujących Izbę Dyscyplinarną SN i powołujących w jej miejsce Izbę Odpowiedzialności Zawodowej".

"Obstają jednak przy usunięciu z prezydenckiego projektu regulacji, które pozwalałyby +testować niezawisłość+ sędziów powołanych z udziałem nowej Krajowej Rady Sądownictwa" – dodaje gazeta.

Dziennik dowiedział się, że jedna z poprawek Solidarnej Polski może dotyczyć dopisania do projektu preambuły jako swoistej instrukcji, jak mają układać się relacje prawodawstw unijnego i polskiego w kwestiach ustrojowych.

"DGP" informuje, że poprawki m.in. w tej kwestii ziobryści zamierzają zgłosić w czwartek podczas posiedzenia sejmowej komisji sprawiedliwości, która rozpatruje projekty dotyczące Sądu Najwyższego.

"Solidarna Polska zgłosi propozycje, co do których już się porozumieliśmy. To chyba jasne" – potwierdza w rozmowie z "DGP" wysokiej rangi polityk PiS. (PAP)

