Ciasne, ale własne – tak mieszkają Polacy. Lokale są przeludnione

/ Shutterstock

Tylko jeden na siedmiu Polaków wynajmuje mieszkanie – wynika z danych Eurostatu. To wciąż jeden z najniższych wyników w Unii Europejskiej. Polskie mieszkania są jednak jednymi z najbardziej przeludnionych.

Zgodnie z metodologią Eurostatu przeludnione mieszkanie to takie, w którym co najmniej jeden pokój nie przypada na: dwoje dorosłych będących w związku, osobę dorosłą żyjącą samotnie, parę dzieci do 12. roku życia oraz parę dzieci tej samej płci w wieku od 12 do 17 lat.

14 mln Polaków wciąż żyje w przeludnionych mieszkaniach

W mieszkaniach niespełniających tych warunków w 2020 r. żyło 36,9 proc. Polaków, czyli ok. 14 mln osób. I choć to o 0,7 p.p. mniej niż rok wcześniej oraz o 2,3 p.p. mniej niż w 2018 r., to wciąż daleko nam do unijnej średniej, która w 2020 r. była ponad dwukrotnie niższa i wyniosła 17 proc.

Wyższy wskaźnik odnotowano jedynie w Rumunii (45,1 proc.), na Łotwie (42,5 proc.) oraz w Bułgarii (39,5 proc.). Na drugim biegunie znalazły się trzy wyspiarskie kraje – Cypr (2,5 proc.), Malta (4,2 proc.) i Irlandia (4,8 proc.).

Odsetek osób żyjących w przeludnionych mieszkaniach Państwo 2020 r. [w proc.] 2019 r. [w proc.] Zmiana r/r [w p.p.] Rumunia 45,1 45,8 -0,7 Łotwa 42,5 42,2 0,3 Bułgaria 39,5 41,1 -1,6 Polska 36,9 37,6 -0,7 Chorwacja 36,2 38,5 -2,3 Słowacja 30,1 34,1 -4 Grecja 29,1 28,7 0,4 Włochy 28,3 28,3 0 Litwa 21,1 22,9 -1,8 Węgry 19 20,3 -1,3 Szwecja 15,6 15,6 0 Czechy 15,2 15,4 -0,2 Austria 14,1 15,1 -1 Estonia 12,7 13,9 -1,2 Słowenia 10,9 11,6 -0,7 Niemcy 10,3 7,8 2,5 Francja 9,8 7,7 2,1 Dania 9,5 10 -0,5 Portugalia 9 9,5 -0,5 Luksemburg 8,5 7,1 1,4 Finlandia 7,6 7,7 -0,1 Hiszpania 7,6 5,9 1,7 Belgia 5,7 8,1 -2,4 Holandia 4,8 4,8 0 Irlandia 4,8 3,2 1,6 Malta 4,2 3,7 0,5 Cypr 2,5 2,2 0,3 Źródło: Eurostat; opracowanie: Bankier.pl

Na statystycznego Polaka w 2020 r. przypadało średnio 1,2 pokoju – tyle samo co na Słowacji, Łotwie i w Chorwacji. Gorzej było jedynie w Rumunii, gdzie wskaźnik ten wyniósł 1,1. Dla porównania, na wspomnianej już Malcie, w Irlandii oraz Belgii wskaźnik przekroczył 2 pokoje na osobę.

Europa dwóch prędkości

Z przeludnionymi mieszkaniami może korelować inny wskaźnik – odsetek osób mieszkających we własnym mieszkaniu lub domu. W 2020 r. w Polsce wyniósł on 86 proc. i był jednym z najwyższych w Unii Europejskiej.

W ciągu pięciu lat – pomiędzy 2015 r. a 2020 r. – wskaźnik ten wzrósł w Polsce o 2 p.p.

Wyższy odsetek odnotowano jedynie na Litwie (89 proc.), w Chorwacji i na Węgrzech (po 91 proc.), a także na Słowacji (92 proc.) i w Rumunii (96 proc.).

Z odwrotną tendencją mieliśmy do czynienia w kilku krajach zachodniej Europy. Odsetek osób żyjących we własnych mieszkaniach obniżył się w Niemczech, Austrii, Danii, Szwecji, Luksemburgu, Finlandii, Hiszpanii, Włoszech i na Cyprze, przy czym najniższy był w Niemczech (50 proc.).

Tyle trzeba pracować na 70-metrowe mieszkanie

Jak wynika z raportu Deloitte, mieszkańców zachodniej Europy do kupowania mieszkań nie zachęcają relatywnie niższe koszty takiego przedsięwzięcia. Zgodnie z danymi Deloitte na zakup 70-metrowego mieszkania przeciętny Polak przeznaczał w 2020 r. od 7 do 8 średnich rocznych pensji brutto. Dla porównania, Niemcowi wystarczyłoby od 5 do 6 rocznych pensji brutto, a Belgowi 4-5 pensji.

– Wygląda na to, że w najzamożniejszych krajach europejskich wyżej ceniona jest elastyczność na rynku pracy, którą daje najem. Oczywiście są też takie kraje jak Hiszpania czy Grecja, w których wzrost udziału najemców świadczy raczej o spadku dostępności mieszkań kupowanych za kredyt – komentuje Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.