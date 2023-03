Ciąg dalszy wyprzedaży akcji sektora bankowego. WIG-Banki najniżej od 5 miesięcy

Kolejny tydzień na giełdowych parkietach rozpoczyna się podobnie jak poprzedni od przeceny europejskiego sektora bankowego. Spadki nie omijają GPW, gdzie branżowy indeks przewodzi skali wyprzedaży.

Uwagę inwestorów od początku tygodnia ponownie skupia kryzys w sektorze bankowym. Upadki banków w USA były tylko preludium do znacznie poważniejszego wyzwania, jakim są problemy Credit Suisse, jednego z 30 najważniejszych banków dla światowego systemu finansowego.

Ogłoszone w niedzielę przejęcie Credit Suisse przez UBS i zaanonsowany pakiet ratunkowy ze strony Szwajcarskiego Banku Centralnego i tamtejszych władz, wcale nie uspokoiły obaw o kondycję pozostałych banków, czego wyrazem jest mocna przecena ich akcji na europejskich giełdach w czasie poniedziałkowego handlu. Indeks Euro Stoxx Banks 600 zniżkował momentami o ok. 4 proc. W ubiegłym tygodniu wskaźnik ten stracił 12 proc., a z rynków "wyparowało" aż 111 mld euro kapitalizacji.

Ryzyko systemowe odbija się także na polskim indeksie WIG-Banki, który w pierwszej godzinie sesji tracił ponad 4 proc. i był notowany najniżej od końca października 2022 r. Po godz. 10.15 sektor zmniejszył skalę wyprzedaży do 2,6 proc. Przecenie sektora liderował dokooptowany po marcowej rewizji indeksów Alior (-6,6 proc.), ale mocno pod kreską był także Santander (-4,4 proc.), PKO BP (-3,2 proc.), BNP (-3,9 proc.) czy mBank (-3,4 proc.).

Duże spadki dotyczyły prawie wszystkich akcji banków notowanych na GPW, bo między 2,3-3 proc. traciły jeszcze Pekao, Millennium. Względnie mniej przeceniano akcje BOŚ Banku i ING, a jako jedyne na plusie były notowania Handlowego (2,6 proc.), po tym jak ogłosił w piątek po sesji, że zamierza wypłacić 9 zł dywidendy na akcję za zysk z 2022 r., co oznacza stopę dywidendy na poziomie 11,4 proc.

Wyprzedaż akcji banków ciążyła głównym indeksom warszawskiego parkietu, zwłaszcza WIG20, który rano tracił ponad 3 proc. i zszedł do 1626 pkt., czyli najniżej od 8 listopada. Po godz. 10.15 skala spadków WIG20 zmniejszyła się poniżej 2 proc., WIG spadał o 1,4 proc., mWIG40 zniżkował o 0,8 proc., a sWIG80 o 0,5 proc. Słabsza kondycja WIG20 wiązała się także z taniejącymi akcjami PKN Orlen (-2 proc.) podążającymi za spadkami cen na rynkach ropy, które są najniżej od grudnia 2021 r.

W Europie niepewność co do rozwoju kryzysu bankowego jeszcze mocniej ściągała akcje banków w dół. We wspomniany Euro Stoxx Banks mocno zniżkowały akcje Deutsche Bank (-5,7 proc.), ING (-5,6 proc.), Commerzbanku (-4,8 proc.), czy Societe Generale (4,6 proc.). Notowane w brytyjskim indeksie FTSE100, akcje HSBC spadały o ponad 3 proc.

Akcje Credit Suisse traciły ponad 61 proc. do ok. 0,71 CHF, a UBS zniżkowały o 13 proc. Transakcja przejęcia Credit Suisse została dokonana poprzez wymianę jego akcji. Akcjonariusze tego banku otrzymają 1 akcję UBS za każde 22,48 akcji CS, co - wg kursów z piątkowego zamknięcia - daje równowartość 0,76 CHF.

„Kondycja sektora bankowego i straty, jakie poniósł on na posiadanych obligacjach przez wzrost stóp procentowych, jest obecnie głównym czynnikiem ryzyka dla rynków. Ceny akcji znajdują się pod presją, bowiem skala tego zagrożenia to duża niewiadoma”- napisał Rafał Sadoch z mBanku w porannym komentarzu.