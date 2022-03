"Chwilówki" w lutym '22 popularniejsze o ponad 40 proc. r/r

Od 1 marca wzrósł próg uprawniający do świadczenia "500 plus dla osób niesamodzielnych"

Od 1 marca wzrósł próg uprawniający do świadczenia "500 plus dla osób niesamodzielnych". Dodatkowe świadczenie przysługuje osobom, które otrzymują miesięcznie świadczenia do 1896,13 zł brutto - przypomina Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.