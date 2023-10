Chryzantemy hitem przed 1 listopada. Ile trzeba zapłacić?

Na rynku hurtowym w Broniszach przed dniem Wszystkich Świętych najchętniej kupowane są chryzantemy i wrzosy, a także dekoracje na groby. Ceny są wyższe niż przed rokiem - poinformowała PAP ekspertka rynku Anna Kaszewiak.

fot. Silverbackstock / / Shutterstock

Obecnie na podwarszawskim Rynku Hurtowym w Broniszach, w sektorze kwiatowym, w ofercie dominują chryzantemy, kapusty ozdobne, mrozy i patyczaki.

Najdroższe są chryzantemy o dużych kwiatostanach, tzw. kule. Chryzantemy doniczkowe (drobnokwiatowe) krajowej produkcji są w cenie od 15 do 35 zł, a duża rozbieżność cenowa wynika z wielkości nasadzenia oraz kolorystyki. Złocienie z importu kosztują od 8 zł za doniczkę o średnicy „10”. Za chryzantemy wielkokwiatowe w nasadzeniach zapłacimy od 20 do 60 zł za doniczkę, w zależności od odmiany i wielkości. Te najdroższe mają ponad 20 pędów - wskazała Kaszewiak.

Paczka chryzantem ciętych (5 sztuk), tzw. margarytek, kosztuje od 14 do 20 zł, a złocieni typu Santini - od 40 do 60 zł. Ceny innych chryzantem ciętych sięgają 4,5-10 zł za sztukę.

O tej porze roku popularnością cieszą się też wrzosy, wrzośce, mrozy, patyczaki czy kapusta ozdobna. Rośliny te mogą dekorować balkony i tarasy w okresie jesienno-zimowym, są też używane do dekoracji grobów - zaznaczyła ekspertka.

Cena wrzosów wynosi od 7 do 50 zł i zależy od wielkości nasadzenia i kolorystyki, a wrzośce kosztują 11-25 zł. Sadzonka mrozów to wydatek 2-3 zł, kapusta ozdobna kosztuje 5-15 zł, a patyczak - ok. 10 zł. Zainteresowaniem klientów cieszą się miksy wielogatunkowe, w cenie od 20 zł za doniczkę.

W sprzedaży są również kwiaty cięte - np. lilie orientalne i azjatyckie (cena od 4 do 10 zł za gałązkę), irysy (od 1,60 do 2 zł/szt.), kapusta ozdobna (od 1,50 do 6 zł). Róże kosztują od 3 do 8 zł za sztukę. Cena tych kwiatów zależy od długości, koloru, kraju pochodzenia czy producenta. Za róże woskowane trzeba zapłacić 6 zł/szt., a 8 zł za róże farbowane na czarno - np. czarne kwiaty z akcentami koloru pomarańczowego, różu czy fioletu.

Ekspertka zwróciła uwagę, że ceny gotowych kompozycji kwiatowych są zróżnicowane - zaczynają się od kilkudziesięciu zł i mogą dochodzić do kilkuset. Wianki wykonane ze sztucznego materiału to wydatek od 26 do 83 zł.

Na Rynku Hurtowym w Broniszach dostępne są także wianki z importu, wykonane z żywych roślin, ozdobione dodatkami, np. papryczką; ich cena zaczyna się od 25 zł. Wianki z igliwia kosztują 25 – 30 zł (o średnicy 30 cm) czy 100 – 120 zł za większe, o średnicy 80 cm. W sprzedaży są także gałęzie drzew iglastych; paczka jodły Nobilis kosztuje 50 zł, jodły Nordmanna - 45 do 50 zł (około 5,5 kg), złota tuja od 90 do 100 zł, a mahoń 35 zł. Kolorowe liście to wydatek rzędu 20 zł za paczkę.

Kaszewiak zaznaczyła, że zróżnicowane są też ceny zniczy - zaczynają się od kilku zł do nawet ponad 70 zł. Natomiast wkłady kosztują od 2 do 16 zł (te 8 – 9 dniowe), a świeczki ledowe - od 5,50 do 15 zł. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska

