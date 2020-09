Chris Skinner dla Bankier.pl: Wyzwaniem dla fintechów jest finansowanie

Bankier.pl

Pandemia uderzyła nie tylko w tradycyjne instytucje finansowe, ale również w sektor fintech. – Z punktu widzenia finansowania los wielu fintechów uzależniony jest od pokazywanych wzrostów, a w tej dziedzinie pandemia zmiotła niejeden plan – mówi Chris Skinner, ekspert i przewodniczący Financial Services Club.

"20 wyzwań na 20-lecie Bankier.pl" to specjalny program, w ramach którego redakcja razem z zaproszonymi gośćmi rozmawia o przyszłości 20 gorących obszarów gospodarki. W tym odcinku rozmawiamy o wyzwaniach dla sektora fintech.

Większość fintechów nie doświadczyła recesji, powstały po ostatnim kryzysie finansowym w 2008 roku. Z tego względu nowe otoczenie może okazać się dla nich trudnym testem. Każde przesilenie stwarza jednak zarówno zagrożenia, jak i nowe możliwości.

– Myślę, że w tej chwili ujemne stopy procentowe, środowisko niskich stóp, będą stanowić wyzwanie. Ale jedyną rzeczą, która jest całkiem oczywista, jest to, że na szerszym rynku schemat rzeczy jest taki, że małe firmy potrzebują pieniędzy, muszą pożyczać i wiele osób będzie potrzebowało kredytów i dostępu do pożyczek. A jeśli społeczność fintech, która naprawdę dobrze radzi sobie z małymi i indywidualnymi firmami czy osobami, może zarządzać właśnie tą stroną portfolio, to tam są naprawdę duże możliwości. Tak więc, w każdym kryzysie są zarówno negatywne, jak i pozytywne obszary. Są rzeczy, które będą słabościami i rzeczy, które będą stanowiły możliwości. Widzę, że wiele fintechów faktycznie korzysta teraz z okazji, szczególnie gdy widzą te możliwości na nowe przedsięwzięcia – wskazuje Chris Skinner.

