Tym będą żyły rynki: Chrapka na dwa biliony Nvidii, ostatni kwartał Obajtka i stan średnich pensji w Polsce

W nadchodzącym tygodniu na rynkach interesujące wydają się przede wszystkim wyniki kwartalne krajowych i światowych gigantów. Szczególną uwagę przykuwa Nvidia, której kapitalizacja zbliża się do 2 bilonów dol. Ponadto sporo raportów PMI, tureckie stopy i przede wszystkim dane GUS m.in. o polskim przemyśle i wynagrodzeniach, które biją rekordowe poziomy.

fot. Adam Chelstowski / / FORUM

Poniedziałek, 19 lutego

Poniedziałek świeci pustkami, jeśli chodzi o znaczące dane makroekonomiczne. Do tego w USA giełdy będą miały wolne z okazji Dnia Prezydenta – narodowego święta Amerykanów.

Wyniki finansowe wśród spółek z krajowego rynku zaprezentują Photon Energy i EkoExport.

Wtorek, 20 lutego

Nieco więcej będzie działo się we wtorek, kiedy GUS nada kolejną paczkę danych, tym razem dot. produkcji przemysłowej i wynagrodzeń. Przekonamy się, czy wynagrodzenia wyśrubują rekord z grudnia, kiedy po raz pierwszy w historii przeciętna płaca przebiła poziom 8 tys. zł. brutto. Był to jednak efekt grudniowych nagród, premii, barbórek etc., przez co o lepszy wynik może być trudno. Prognoza rocznej dynamika wzrostu wynagrodzeń zakłada płace wyższe nominalnie o 10,9 proc.

Z globalnego punktu widzenia bardziej istotne będą informacje z Chin nt. decyzji tamtejszego banku centralnego co do poziomu rocznej stopy pożyczkowej (ang. one-year loan prime rate – LPR), która od sierpnia ub. r. utrzymywana jest na poziomie 3,45 proc. EBC opublikuje dane o grudniowych saldach na rachunkach bieżących, a Kanadyjczycy o styczniowej inflacji. O godz. 16.00 można rzucić okiem na podawany w USA indeks wskaźników wyprzedzających Conference Board.

Po dniu przerwy na rynki wrócą Amerykanie, a na Wall Street barometrem kondycji amerykańskiego konsumenta pod koniec ubiegłego roku będą wyniki Walmartu i Home Depot. Z europejskiego rynku raport pokaże Barclays – brytyjski holding finansowy.

Środa, 21 lutego

W środę napłyną dane o japońskim bilansie handlowym. Natomiast polscy statystycy przekażą raporty o koniunkturze konsumenckiej i styczniowej produkcji budowlano-montażowej. Z kolei NBP opublikuje dane o bilansie w walutach obcych.

Zza Oceanem wieczorem o godz. 20.00 zostanie pokazany protokół z posiedzenia FOMC. Tego dnia rynki jednak mogą żyć bardziej wynikami giełdowej gwiazdy ostatnich miesięcy i głównego beneficjenta hossy związanej ze sztuczną inteligencją. Raport finansowy pokaże obecnie czwarta najwartościowsza spółka świata – Nvidia. Otwartym pozostaje pytanie, czy reakcja na wyniki, jeśli będzie mocno popytowa jak bywało kilka razy, wyniesie kapitalizację firmy (obecnie 1,78 bln dol.) na ponad 2 biliony dolarów zarezerwowanej do tej pory dla tylko trzech firm na świecie (Microsoft, Apple, Aramco).

Ponadto wyniki pokażą inne ciekawe spółki ze światowych rynków jak bankowy HSBC, górniczy gigant Rio Tinto, czy zbrojeniowy BAE System.

Czwartek, 22 lutego

W czwartek Eurostat opublikuje zestawienie wskaźników styczniowej inflacji w państwach UE. Turcy będą decydować o stopach procentowych.

Będzie to również dzień publikacji lutowych odczytów PMI z dużych gospodarek. W nocy pokażą dane Japończycy, o godz. 9.15. Francuzi, o 9.30 Niemcy, a o 10.00 pokażą się zbiorcze dane dla całej strefy euro. Potem o 10.30 pochwalą się Brytyjczycy, a po południu Amerykanie, którzy jak co tydzień opublikują także dane o liczbie wniosków dla bezrobotnych.

Ponadto Eurostat pokaże dane i inflacji bazowej w eurolandzie w styczniu, a EBC opublikuje protokół ze styczniowego posiedzenia, na którym utrzymano stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

W Polsce GUS przedstawi dane o sprzedaży detalicznej w styczniu, natomiast NBP o podaży pieniądza M3.

Jeszcze przed startem sesji, przynajmniej taka była praktyka do tej pory, wyniki pokaże Orlen, raportując ostatni pełny kwartał pod rządami byłego już prezesa Daniela Obajtka. Ponadto wyniki zaplanowały jeszcze drugi największy polski bank – Pekao, Ambra oraz spółki kontrolowane przez Patro Invest – Atlantis, Investment Friends Capital, Fon i Investment Friends SE.

Na zagranicznych rynkach ciekawe mogą być wyniki południowoamerykańskiego eBaya, czyli Mercado Libre, Bookingu, Moderny, czy Danone.

Piątek, 23 lutego

W piątek Japończycy będą świętować Urodziny Cesarza, dlatego jest to dzień wolny od pracy i giełdy w Japonii nie pracują. W ręce inwestorów trafi lutowy odczyt niemieckiego indeksu IFO, będący wskaźnikiem klimatu biznesowego oraz raport o niemieckim PKB w IV kwartale.

Wyniki pokaże m.in. Warner Bros i Standard Chartered.

Sobota, 24 lutego

Tego dnia wypada druga rocznica rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Niedziela, 25 lutego

Jak zwykle w weekend wyniki i list do akcjonariuszy Warrenna Buffetta przeczytają inwestujący w Berkshire Hathaway.

Michał Kubicki