Chorzy przez home office. Program Antykryzysowy

fot. Burin P / Shutterstock

Polacy nie mają odpowiednich warunków do pracy w domu. Ponad połowa z nas twierdzi, że warunki pracy w "domowym biurze" znacznie odbiegają od tych w siedzibie firmy, co przekłada się na liczne bóle i dolegliwości - tak wynika z badania firmy Fellowes. Boli nas głowa, kręgosłup, mamy zmęczone oczy, cierpimy na samotność, odizolowanie i uczucie przytłoczenia. O tym, jak wyglądają nasze "domowe przestrzenie biurowe" rozmawiamy w dzisiejszym Programie Antykryzysowym. Sprawdzamy też, czy pracodawcy przygotowali pracowników do pracy zdalnej? Ilu z nas samodzielnie musiało zakupić odpowiedni sprzęt? I ile pieniędzy na ten cel przeznaczyliśmy?

- Należy zdać sobie sprawę z tego, że zarówno Polacy, jak i przedstawiciele pozostałych europejskich badanych nacji, nie byli przygotowani na przeniesienie biur do swoich domów. Główny problem stanowi brak miejsca i odpowiedniego przygotowania stanowiska pracy. Jak wynika z badań Fellowes, tylko co drugi pracujący zdalnie Polak deklaruje, że ma wydzieloną przestrzeń do pracy w domu, przy czym nie w każdym przypadku jest to osobny gabinet, pokój, czy zorganizowane domowe biuro. Pozostała część zapytanych pracuje w bardzo różnych warunkach, najczęściej zupełnie nieodpowiednich. Najczęściej ludzie siedzą na kanapie, na podłodze, przy stole kuchennym, przy jakimś blacie - mówi Maciej Jankowski, sales & marketing manager w Fellowes Polska.



- Ponad połowa badanych przyznała, że podczas pracy w domu odczuwa więcej dolegliwości bólowych i napięć w porównaniu z pracą w biurze. Drugim problemem jest to, że Polacy pracują zdalnie więcej i dłużej niż w trybie stacjonarnym w biurze. Towarzyszy im odczucie, że muszą być dostępni przez cały dzień, skoro mogą pracować z domu. Wskazuje na to aż 44 proc. polskich pracowników zdalnych. 30 proc. ma wręcz poczucie, że szefowie oczekują od nich pracy po godzinach, w wydłużonym czasie - dodaje Jankowski.



Posłuchaj całej rozmowy w wersji podcastowej.