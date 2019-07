Chorwacja złożyła wniosek o przyjęcie do mechanizmu ERM II

Chorwacja złożyła formalny wniosek o przyjęcie do europejskiego mechanizmu stabilizacji walutowej (ERM II), czyli dwuletniej "poczekalni" przed przystąpieniem do strefy euro.

Zobowiązania zawarte we wniosku Chorwacji zostały z zadowoleniem przyjęte przez ministrów finansów strefy euro na poniedziałkowym spotkaniu - poinformował przewodniczący eurogrupy, szef portugalskiego resortu finansów Mario Centeno. Reuters pisze, że Zagrzeb zobowiązał się m.in. do przygotowania przejęcia nadzoru bankowego przez Europejski Bank Centralny, do wprowadzenia reform w zakresie reguł walki z praniem pieniędzy oraz do zwiększenia skuteczności i obniżenia kosztów administracji publicznej.

W czerwcu przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zapowiadał, że KE poprze starania Chorwacji o wejście do mechanizmu ERM II. "Sądzę, że Chorwacja jest gotowa na ERM II" - mówił, wskazując na wysokie tempo wzrostu gospodarczego i szybko malejące zadłużenie tego kraju.

Chorwacja ma nadzieję wejść do ERM II w przyszłym roku. Jeśli tak się stanie, będzie mogła przyjać euro najwcześniej w 2023 r.

Wymogi, jakie powinny spełniać państwa przed wejściem do strefy euro, to tzw. kryteria konwergencji dotyczące inflacji, deficytu budżetowego, długu publicznego, stóp procentowych oraz wahań kursu waluty krajowej wobec euro. (PAP)

