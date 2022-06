Chorwacja w strefie euro. KE rekomenduje przyjęcie w przyszłym roku

fot. Rozhnovskaya Tanya / / Shutterstock

KE zarekomendowała przyjęcie Chorwacji do strefy euro w przyszłym roku po stwierdzeniu, że spełnia niezbędne wymogi w kwestiach obejmujących inflację i dług publiczny – podano w środę w komunikacie.

„Niespełna dekadę po przystąpieniu do UE Chorwacja jest teraz gotowa do przystąpienia do strefy euro. Ten krok wzmocni chorwacką gospodarkę, przynosząc korzyści jej obywatelom, przedsiębiorstwom i całemu społeczeństwu” – podała w oświadczeniu przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen.

Oczekuje się, że inne rządy krajów strefy podejmą ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia Chorwacji do eurolandu w pierwszej połowie lipca. Przed podjęciem decyzji kraje muszą skonsultować się z Parlamentem Europejskim i Europejskim Bankiem Centralnym. Pozytywne rozpatrzenie wniosku uczyniłoby Chorwację pierwszym nowym kraje w strefie od czasu wejścia do niej Litwy w 2015 roku. (PAP Biznes)

kkr/ asa/