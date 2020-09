Chiny zapowiadają miliard dawek szczepionek na Covid-19 rocznie

fot. solarseven / Shutterstock

Do końca roku możliwości produkcji szczepionek przeciw Covid-19 w Chinach wzrosną do 610 mln, a w przyszłym roku do miliarda dawek rocznie – takie prognozy przedstawił w piątek urzędnik chińskiej państwowej komisji zdrowia Zheng Zhongwei.

Na konferencji prasowej Zheng zaznaczył, że ceny szczepionek w Chinach będą przystępne.

Państwowa chińska telewizja CCTV podała w ubiegłym tygodniu, że Chiny prowadzą obecnie próby kliniczne 11 potencjalnych szczepionek przeciw koronawirusowi, z czego cztery specyfiki weszły już w trzecią fazę testów.

Zheng oświadczył również, że Chiny rozpoczęły w lipcu eksperymentalny program szczepień przy „poparciu i zrozumieniu” Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

W ramach programu zaszczepiono setki tysięcy osób z grup wysokiego ryzyka, mimo że bezpieczeństwo i skuteczność użytych specyfików nie została jeszcze w pełni potwierdzona, ponieważ próby kliniczne trzeciej fazy jeszcze się nie zakończyły – przypomina agencja Reutera.

„Pod koniec czerwca Rada Państwa (rząd) ChRL zatwierdziła program kryzysowego wykorzystania szczepionek przeciw Covid-19. Po zatwierdzeniu, 29 czerwca, skontaktowaliśmy się z właściwymi przedstawicielami biura WHO w Chinach, uzyskaliśmy poparcie i zrozumienie od WHO” – powiedział Zheng.

W programie wykorzystano co najmniej trzy potencjalne szczepionki opracowane przez chińskie firmy China National Biotec Group (CNBG) i Sinovac, będące w trzeciej fazie prób klinicznych. Kolejną potencjalną szczepionkę firmy CanSino Biologics zatwierdzono w czerwcu do kryzysowego użycia w chińskim wojsku.

Władze w Pekinie nie opublikowały pełnego sprawozdania ze swojego programu kryzysowego.

Główna doradczyni naukowa WHO dr Soumya Swaminathan oświadczyła we wrześniu, że w obecnej, kryzysowej sytuacji urzędy nadzorcze w poszczególnych krajach mogą zatwierdzać użycie preparatów medycznych u siebie, ale oceniła to jako „rozwiązanie tymczasowe”. Długoterminowym rozwiązaniem będzie zakończenie trzeciej fazy prób klinicznych – dodała.

Z Kantonu Andrzej Borowiak