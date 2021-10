Chińska gospodarka wyraźnie wyhamowała

fot. CARLOS GARCIA RAWLINS / / Forum

Tempo wzrostu PKB Chin wyraźnie spada na skutek decyzji Pekinu i zawirowań w globalnej gospodarce. Za nami zapewne trzeci kwartał z rzędu, gdy chińska gospodarka rosła wolniej od amerykańskiej.

W III kwartale PKB Chin wzrósł realnie o 4,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku - poinformował chiński urząd statystyczny. Tempo było znacznie niższe niż w poprzednich kwartałach, gdy sięgało 18,3 proc. i 7,9 proc., oraz nieco niższe, niż wynosiła średnia oczekiwań analityków. Pominąwszy ubiegłoroczne wyniki, wzrost był najwolniejszy od ok. 30 lat.

Bankier.pl na podstawie danych chińskiego urzędu statystycznego

Gwałtowne spowolnienie wzrostu PKB Chin jest w znacznej mierze efektem bazy - wyniki chińskiej gospodarki z pierwszej połowy tego roku porównywano do okresu zdecydowanej walki z koronawirusem w pierwszej połowie 2020 r. W I kwartale ubiegłego roku PKB Chin skurczył się według oficjalnych danych (po raz pierwszy od ponad czterech dekad) o 6,8 proc., a w II - wzrósł raptem o 3,2 proc.

Aby wyeliminować wpływ szerokiego lockdownu na bieżące dane, należy sięgnąć po wyniki sprzed pandemii. W stosunku do 2019 r. w pierwszych kwartałach 2020 i 2021 r. PKB rósł średnio o 5 proc. rdr, w drugich - o 5,5 proc., a w trzecich - o 4,9 proc.

Spowolnienie widać również w danych kwartalnych. W okresie lipiec-wrzesień PKB Chin zwiększył się realnie o zaledwie 0,2 proc. kdk, po tym jak statystyki za II kwartał zrewidowano z 1,3 proc. na 1,2 proc., a za I kwartał - z 0,4 proc. na 0,2 proc. Kwartalne tempo wzrostu było, pominąwszy I kwartał 2020 r., najwolniejsze od co najmniej dekady, odkąd istnieją porównywalne dane.

Bankier.pl na podstawie danych chińskiego urzędu statystycznego

W efekcie chińska gospodarka rosła zapewne wolniej od amerykańskiej już trzeci kwartał z rzędu - nie w perspektywie rocznej zaburzonej przez silne efekty bazy (apogeum walki z epidemią za Murem i w Stanach przypadło w różnych okresach), ale kwartalnej, lepiej oddającej bieżące trendy. W ujęciu zannualizowanym gospodarka USA urosła w I kwartale o 6,3 proc., w II - o 6,3 proc., a w III - według nowcastu Atlanta Fed o 1,2 proc. Tymczasem w przypadku Państwa Środka było to odpowiednio 0,8 proc., 4,9 proc. i 0,8 proc.

Porównując wyniki amerykańskiej i chińskiej gospodarki warto jednak pamiętać, jaką rolę pełni PKB w obu krajach. Przede wszystkim jest to miara ilościowa, a nie jakościowa - ilustruje aktywność gospodarczą, w tym taką, która nie ma ekonomicznego sensu. Wyniki bywały pompowane także na papierze. Wskaźnik jest narzędziem wewnętrznej i zewnętrznej propagandy. Za Murem to partia decyduje, jakie będzie tempo wzrostu, wyznaczając oficjalny cel na dany rok. W 2021 r. PKB Chin ma się zwiększyć realnie o co najmniej 6 proc. Zważywszy na zeszłoroczny kryzys, nie jest to cel zbyt ambitny i powinien zostać z nawiązką zrealizowany. Prawdopodobnie tempo wzrostu wyniesie ok. 7 proc.

W III kwartale wyraźnie spadło również tempo wzrostu nominalnego PKB, czyli liczonego w cenach bieżących. Chińska gospodarka spuchła o 9,8 proc.

W efekcie znów zmalał lewar. Zobowiązania z tytułu AFRE - "zagregowanego finansowania realnej gospodarki" (kiedyś TSF - total social financing), najszerszej miary zadłużenia publikowanej przez bank centralny, spadły do 275,2 proc. PKB. Relacja kwartalnego przyrost długu w porównaniu do kwartalnego produktu krajowego brutto była najniższa spośród III kwartałów od 2015 r. (zjawisko jest silnie sezonowe, stąd zestawienie tych samych okresów roku).

Bankier.pl na podstawie danych Ludowego Banku Chin i chińskiego urzędu statystycznego

Chińscy statystycy opublikowali dziś również paczkę comiesięcznych danych. Produkcja przemysłowa urosła we wrześniu o 3,1 proc. rdr, a inwestycje w ciągu dziewięciu miesięcy roku zwiększyły się o 7,3 proc. W obu przypadkach tempo wzrostu wyraźnie hamuje względem poprzednich miesięcy. Po letnich problemach odbiła za to sprzedaż detaliczna - w ubiegłym miesiącu wzrosła o 4,4 proc. rdr wobec 2,5 proc. rdr odnotowanych w sierpniu. Większy wzrost "popytu" niż "podaży" korzystnie wpływa na stabilizowanie niezrównoważonej chińskiej gospodarki, w której to właśnie strona podażowa jest zdecydowanie silniejsza, a moc konsumentów nie przystaje do wielkości PKB.

