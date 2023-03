Chiny wspierają rosyjską inwazję na Ukrainę. Były doradca Trumpa: Wkrótce więcej dowodów

Bliskie stosunki Rosji i Chin nikogo nie dziwią, chociaż Pekin oficjalnie nie popiera wojny na Ukrainie. To ma jednak mu nie przeszkadzać we wspieraniu rosyjskiej inwazji. Były doradca prezydenta Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego Herbert Raymond McMaster powiedział, że w nadchodzących dniach i tygodniach pojawi się na to więcej dowodów.

fot. Richard Wright / / ZUMA Press

„Myślę, że to, co zobaczymy w nadchodzących dniach i tygodniach, to coraz więcej dowodów chińskiego wsparcia” – powiedział w rozmowie z Margaret Brennan z CBS w „Face the Nation”.

„Chiny nie chcą zostać przyłapane na robieniu tego, to prawda, ponieważ jednocześnie pomagając Rosjanom w mordowaniu Ukraińców, mówią także: +Hej, Chiny są otwarte na biznes+” - powiedział McMaster.

Chiny zaprzeczyły, że dostarczają broń Rosji w wojnie na Ukrainie. McMaster powiedział, że przemówienia prezydenta Chin Xi Jinpinga w Kongresie Ludowym w zeszłym tygodniu „zasadniczo przygotowywały naród chiński do wojny”.

McMaster, wieloletni generał armii, służył jako doradca ds. bezpieczeństwa narodowego za czasów poprzedniego prezydenta Donalda Trumpa. (PAP)

wr/ tebe/