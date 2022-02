Chiny wspierają Putina, ale nie dają mu czeku in blanco

Media: nowy dyrektor komunikacji premiera lobbował na rzecz Huawei

Nowy dyrektor ds. komunikacji na Downing Street miał w 2020 r. lobbować u jednego z głównych doradców brytyjskiego premiera Borisa Johnsona, by nie wykluczać chińskiej firmy Huawei z budowy sieci 5G w Wielkiej Brytanii - podał we wtorek dziennik "The Sun".