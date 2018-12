Chiny wciąż wyprzedają dług USA

Październik był piątym miesiącem z rzędu, w którym Chińczycy wyprzedawali amerykański dług rządowy - wynika z danych Departamentu Skarbu USA. W rękach Pekinu jest najmniej Treasuries od maja 2017 r.

Chińczycy zredukowali zaangażowanie w amerykański dług rządowy o 12,5 mld dol., nieznacznie mniej niż miesiąc wcześniej . Z zasobami na poziomie 1,14 bln dol. pozostają jednak największym zagranicznym wierzycielem Stanów Zjednoczonych.

Państwo Środka pozostaje w dolarowej pułapce - chcąc utrzymywać kontrolę nad kursem USD/CNY, musi podtrzymywać wysokie zaangażowanie w obligacje USA - gromadząc ich więcej w okresie rynkowej presji na umocnienie juana i wyprzedając je, gdy chce zahamować osłabienie renminbi. W październiku Pekin wciąż starał się wyhamować osłabienie juana wobec dolara, także kupując na rynku "czerwone" za zgromadzone wcześniej "zielone". Październikowa redukcja o 12,5 mld dol. niemal pokrywa się z wielkością październikowych interwencji Ludowego Banku Chin na rynku walutowym, szacowaną na podstawie zmiany wartości chińskich rezerw walutowych.

Tajemnicą poliszynela jest, że Chińczycy inwestują w obligacje USA również za pośrednictwem innych krajów, np. Belgii. A w tym przypadku stan posiadania Treasuries w październiku wzrósł z 164,7 mln dol. do 169,7 mln dol. O ponad 3 mln dol. swoją pozycję zredukowały za to podmioty z Irlandii, także rzekomo wykorzystywane przez Pekin - wynika z danych Departamentu Skarbu.

Niespełna miesiąc temu ambasador Chin w USA Cui Tiankai mówił, że nie wierzy, by Pekin brał pod uwagę użycie potężnych zasobów amerykańskich obligacji jako broni w wojnie handlowej. - Nie chcemy wywołać niestabilności finansowej na globalnych rynkach - powiedział Cui w rozmowie z agencją Reutera. - To bardzo niebezpieczne, to igranie z ogniem - dodał ambasador, odpowiadając na pytanie dziennikarzy o możliwość masowej wyprzedaży lub ograniczenia zakupów amerykańskich Treasuries przez Chińczyków.

Łącznie zagraniczni inwestorzy ograniczyli stan posiadania o 25,6 mld dol. Na koniec października w ich rękach znajdowały się papiery o wartości 6,2 bln dol., stanowiące niecałe 30 proc. amerykańskiego długu publicznego.

Maciej Kalwasiński