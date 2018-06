Chiny: uczelnia kupi hutę aluminium za niemal 4 mld dol.

Niemal 4 mld dolarów zapłaci alma mater przewodniczącego Xi Jinpinga za hutę aluminium w północnych Chinach - donosi agencja Reutera.

Xiamen Unigroup Xue, notowana w Shenzhen spółka zajmująca się usługami edukacyjnymi kontrolowana przez Uniwersytet Tsinghua, postanowiła nabyć hutę aluminium Tianshan. Spółka zamierza zapłacić gotówką oraz akcjami za 100 proc. udziałów w znajdującej się w prowincji Xinjiang hucie. Szacowana wartość transakcji opiewa na 23,6 mld juanów, czyli 3,7 mld dolarów. Z wyceną na poziomie ponad 13 mld zł huta jest zatem warta niemal tyle co polski CD Projekt. Jak wskazuje Reuters, dzięki transakcji Tianshan może wejść tylnymi drzwiami na chińską giełdę. Z wyliczeń Bloomberga wynika, że na zgodę na normalne IPO za Murem trzeba czekać średnio niemal dwa lata.

Alma mater przewodniczącego Xi Jinpinga ma poprzez Xiamen Unigroup udziały w wielu spółkach, m.in. 1,5 proc. akcji chińskiego dystrybutora Ningbo Fubang Jingye - podaje Reuters.

Chiny są największym producentem aluminium na świecie. W 2017 r. odpowiadały za ponad 57 proc. globalnej produkcji - wynika z danych International Aluminium Institute. Większość była wykorzystywana na potrzeby przeżywającego nieustanny boom sektora budowlanego. Jednak nadmierne inwestycje doprowadziły do przerostu mocy produkcyjnych i zwiększenia eksportu.

Obecnie Państwo Środka jest m.in. drugim największym źródłem importu aluminium do USA. Jego udział wzrósł z ok. 5 proc. w latach 2012-15 do ok. 10 proc. przed rokiem. W marcu prezydent Donald Trump wprowadził 10-proc. cło na aluminium. Jednak taryfy nie są dla Chińczyków niczym nowym - z wyliczeń C. Bowna z Peterson Institute for International Economics wynika, że już w 2017 r. 96 proc. z wartego 1,8 mld dol. importu zza Muru było obłożone specjalnymi taryfami antydumpingowymi.

MKa