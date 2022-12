Chiny tłumnie przywitały Nowy Rok. Mimo niepokojących danych o COVID-19

W Wuhan, gdzie przed ponad trzema laty rozpoczęła się pandemia COVID-19, a także wielu innych chińskich miastach świętowano w sobotę nadejście Nowego Roku; były to pierwsze tak liczne zgromadzenia od czasu złagodzenia przez rząd w Pekinie epidemicznych obostrzeń - podała agencja Reutera.

"W trosce o wasze zdrowie i bezpieczeństwo nie gromadźcie się i nie zatrzymujcie" - komunikat o tej treści można było usłyszeć z głośników na ulicach Wuhan, lecz mieszkańcy, pragnący zmiany po kilku latach surowych restrykcji, nie zwracali uwagi na te ostrzeżenia. W obchodach Nowego Roku wzięło tam udział kilkadziesiąt tysięcy osób, świętujących w otoczeniu licznych funkcjonariuszy pilnujących porządku - przekazał Reuters.

"Żyłem i pracowałem w warunkach (pandemii) Covid przez cały 2022 rok. Mam nadzieję, że 2023 rok okaże się czasem, gdy wszystko będzie mogło powrócić do tego, co było przed rokiem 2020" - napisał w mediach społecznościowych mieszkaniec prowincji Jiangsu, położonej we wschodniej części kraju, nieopodal Szanghaju.

Władze Chin zniosły w grudniu większość drakońskich obostrzeń związanych z polityką "zero Covid", podkreślając, że dominujący obecnie wariant Omikron jest znacznie łagodniejszy, niż pierwotny wariant koronawirusa i rzadko wywołuje zapalenie płuc.

Po odstąpieniu od obowiązkowych testów i izolacji dla zakażonych wariant koronawirusa Omikron zaczął się szerzyć po kraju na ogromną skalę praktycznie bez żadnej kontroli. Fala infekcji przeciąża szpitale, w niektórych miejscach lekarze i pielęgniarki muszą pracować, mimo że są zakażeni, w aptekach brakuje leków przeciwgorączkowych; przed krematoriami ustawiają się kolejki karawanów.

Pierwszy przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wykryto w listopadzie 2019 roku w 12-milionowym Wuhan, stolicy chińskiej prowincji Hubei. W marcu 2020 roku pandemia koronawirusa rozprzestrzeniła się m.in. na Europę i Amerykę Północną. Według danych portalu statystycznego Worldometer z powodu Covid-19 zmarło dotąd na świecie 6,7 mln osób.

O godz. 16 polskiego czasu Nowy Rok powitali mieszkańcy m.in. Japonii i Korei Południowej. Godzinę później świętowano w Chinach, na Filipinach, Tajwanie oraz na części terytorium Indonezji i Malezji, a o godz. 18 - m.in. w Tajlandii, Wietnamie i Kambodży. (PAP)

