Chiny przyjęły nowy plan pięcioletni i cele na 2035 rok

Parlament Chin zakończył w czwartek doroczną sesję, zatwierdzając nowy plan pięcioletni na lata 2021-2025 i długoterminowe cele rozwoju społeczno-gospodarczego, które mają być osiągnięte do roku 2035 – przekazała oficjalna agencja prasowa Xinhua.

Przyjęte założenia na następne pięć i 15 lat są „planem dla drugiej pod względem wielkości gospodarki świata, która rozpoczyna nową podróż w kierunku pełnej budowy nowoczesnego państwa socjalistycznego” – podała chińska agencja.

Xinhua nie precyzuje, czy Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych (OZPL) dokonało jakichkolwiek zmian w planach opracowanych przez Komunistyczną Partię Chin (KPCh) z sekretarzem generalnym Xi Jinpingiem na czele.

Z wcześniejszych zapowiedzi wynika, że w nowej pięciolatce - w przeciwieństwie do poprzedniej - nie określono średnich celów wzrostu PKB. Cel na 2021 rok ustalono na poziomie „ponad 6 proc.”, czyli znacznie niższym od przewidywań analityków, którzy spodziewają się wzrostu o ponad 8 proc.

Premier Li Keqiang oświadczył na konferencji prasowej, że nie uważa celu w wysokości „ponad 6 proc.” za zaniżony, a chińskie władze skupią się w tym roku na konsolidacji gospodarki po kryzysie koronawirusowym. „Gdy ktoś idzie szybko, nie znaczy, że idzie stabilnie. Tylko stała prędkość zapewni nam stabilność kroków” – powiedział.

W 2020 roku chińska gospodarka powiększyła się o 2,3 proc. i była jedyną dużą gospodarką świata, która odnotowała dodatni wzrost w roku pandemicznym. Eksperci przestrzegają jednak, że w związku z koronawirusem pogłębiły się w Chinach problemy strukturalne, w tym problem zadłużenia.

Ważnym elementem nowego planu pięcioletniego ma być nacisk na innowacje naukowo-techniczne, co wpisuje się starania chińskich władz o osiągnięcie niezależności naukowo-technicznej. Pilności tym zabiegom dodają narastające napięcia w relacjach z Zachodem, szczególnie z USA, które skutkowały odcięciem dostępu niektórych chińskich firm do amerykańskiej technologii.

Li zapowiadał w ubiegłym tygodniu, że przez najbliższe pięć lat wydatki ChRL na badania i rozwój będą rosły w tempie 7 proc. rocznie. W 2021 roku budżet na badania podstawowe ma być o 10,6 proc. większy niż rok temu.

Wśród celów długoterminowych KPCh zapowiadała wcześniej, że do 2035 roku wzrost PKB Chin na per capita ma wzrosnąć do poziomu krajów „stosunkowo rozwiniętych”, a różnice w rozwoju między wsią a miastem mają być znacznie zmniejszone. Chińskie media informowały również o planie powiększenia krajowej sieci kolejowej o 60 tys. km i budowie 162 nowych cywilnych lotnisk.

