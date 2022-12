Chiny po trzech latach znoszą restrykcje covidowe w ruchu lotniczym

Ewakuacja turystów z ruin pustynnego miasta Petra. Zagrażała im powódź

Z powodu powodzi ewakuowano około 1,7 tys. turystów z ruin pustynnego miasta Petra w południowo-zachodniej Jordanii. Woda, która spłynęła z pobliskich gór, wdarła się do wąwozu prowadzącego do miasta i do tamtejszej świątyni, powodując panikę - podaje we wtorek dziennik "Daily Mail".