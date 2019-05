Chiny ostrzegają przed grą przeciwko juanowi

Po tym jak ostatnie osłabienie juana zbliżyło kurs dolara do 7 CNY, chińskie władze ostrzegły traderów, by nie liczyli na dalszą przecenę.

Od kwietniowego szczytu do majowego dołka notowania juana do dolara zniżkowały o 3,4 proc., czemu towarzyszyły decyzja Donalda Trump o nałożeniu na Chiny wyższych ceł oraz odwet ze strony Państwa Środka. Napędzana obok obaw przed zaognieniem wojny handlowej także przez słabe dane makroekonomiczne przecena juana wywindowała kurs dolara do kluczowej bariery 7 USD, która zatrzymała fale wyprzedaży z lat 2015-2016 r. oraz z 2018 r. Przed grą na pogłębienie przeceny waluty traderów ostrzegają jednak chińskie władze.





- Spekulantów sprzedających juana dosięgną głębokie straty – twierdzi Guo Shuqing, szef regulatora rynku bankowego i ubezpieczeniowego, którego przemówienie w sobotę odczytał na konferencji w Pekinie jego rzecznik.Choć traderzy cały czas wyjątkowo chętnie utrzymują pozycje nastawione na dalsze osłabienie juana, to Chiny mają duże doświadczenie w odstraszaniu spekulantów, zauważa agencja Bloomberg. Do zakończenia zbyt silnej zdaniem decydentów przeceny juana w styczniu 2017 r. przyczyniło się ograniczenie dostępu inwestorów w Hongkongu do płynności w tej walucie, co podbiło do rekordu stawki depozytów, wspierając juana. Chinom nie podoba się zbytnia nierównowaga pozycji spekulacyjnych na rynku juana, bo stabilizacja waluty jest korzystna dla wzrostu gospodarczego, komentuje w nocie do klientów Alicia Garcia Herrero, główna ekonomistka banku Natixis na region Azji i Pacyfiku. Dlatego jej zdaniem bank centralny sprawi, żeby spekulanci ponieśli straty, tak jak działo się to w przeszłości.

MWIE, Bloomberg