Chiny oczekują ożywienia w turystyce

Chiny zapowiadają miliard dawek szczepionek na Covid-19 rocznie

Do końca roku możliwości produkcji szczepionek przeciw Covid-19 w Chinach wzrosną do 610 mln, a w przyszłym roku do miliarda dawek rocznie – takie prognozy przedstawił w piątek urzędnik chińskiej państwowej komisji zdrowia Zheng Zhongwei.