Chiny obiecują współpracę z UE w zakresie handlowym, politycznym i klimatycznym

Pekin wezwał USA do zaprzestania "nękania" chińskich studentów Minister bezpieczeństwa publicznego Chin wezwał podczas spotkania w Wiedniu ministra bezpieczeństwa wewnętrznego USA do zaprzestania „nękania” chińskich studentów wjeżdżających do Stanów Zjednoczonych, poinformowała w poniedziałek agencja informacyjna Xinhua.