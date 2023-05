Chiny notują rekordowe bezrobocie wśród młodzieży

RAPORT Chińczycy wykorzystują Ujgurów. Nawet seniorzy ręcznie zbieraja bawełnę Nigdy wcześniej niewidziane chińskie dokumenty udowadniają, że transfery przymusowej siły roboczej, złożonej głównie z muzułmańskiej mniejszości etnicznej Ujgurów, na rolnicze tereny Sinciangu, nasiliły się od 2019 r. i ujawniają brutalny charakter i skalę prowadzonego przez Chiny programu - czytamy w nowo opublikowanym na łamach pisma naukowego "Journal of Communist and Post-Communist Studies" raporcie doktora Adriana Zenza. Do pracy zmuszane są nawet osoby mające ponad 60 lat.