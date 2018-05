Chiny nie chcą eskalować konfliktu z USA

Chiny nie dążą do eskalacji napięcia w stosunkach handlowych chińsko-amerykańskich i są przekonane, że oba państwa mają ogromny potencjał do współpracy, powiedział rzecznik ministerstwa handlu Gao Feng - podał Reuters w czwartek.

Działania USA skierowane przeciwko chińskim inwestycjom są sprzeczne z zasadami Światowej Organizacji Handlu, a Chiny zastrzegają sobie prawo do podjęcia środków zaradczych - poinformował rzecznik chińskiego ministerstwa handlu.

Wcześniej we wtorek Waszyngton poinformował w oświadczeniu o zamiarze nałożenia karnych taryf na chiński eksport do USA warty 50 mld USD rocznie. Zapowiedział również restrykcje dotyczące chińskich inwestycji w Stanach Zjednoczonych oraz sprzedaży Chinom amerykańskiej technologii, uzasadniając to obroną interesu narodowego USA.

Taki krok zaskoczył obserwatorów, gdyż obie strony podpisały niedawno wspólne oświadczenie w sprawie "znacznego zmniejszenia" amerykańskiego deficytu w dwustronnym handlu i ogłosiły zawarcie porozumienia ramowego oddalającego widmo wojny celnej.

Według oświadczenia Białego Domu karne cła wynikają z dochodzenia w sprawie kradzieży amerykańskich technologii przez podmioty chińskie. Lista towarów do oclenia ma zostać przedstawiona w połowie czerwca - napisano. Dodano, że będą to produkty związane z prowadzoną przez Pekin strategią gospodarczą "Made in China 2025", która ma uczynić z Chin światowego potentata branży wysokich technologii.

Ponowne zaostrzenie napięć handlowych między dwiema największymi gospodarkami świata towarzyszy przygotowaniom do historycznego szczytu Trumpa z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem, do którego według wcześniejszych zapowiedzi miałoby dojść 12 czerwca w Singapurze. Chiny uznawane są za jedynego ważnego sojusznika północnokoreańskiego reżimu.

mbud/