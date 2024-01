Chiny nakładają sankcje na amerykańskie firmy. Poszło o Tajwan

Holandia wycofała zezwolenie na eksport do Chin niektórych maszyn do produkcji czipów Holenderski rząd zakazał producentowi maszyn do produkcji czipów firmie ASML eksportowania do Chin niektórych urządzeń pracujących w głębokim ultrafiolecie (DUV) - poinformowała firma w poniedziałek w komunikacie prasowym. Decyzja została podjęta pod naciskiem USA - komentują media.