Chiny na ratunek Wenezueli

Pekin ponownie wyciąga rękę do pogrążonej w kryzysie Wenezueli. Chiński Bank Rozwoju zainwestuje 250 mln dol. w zwiększenie produkcji ropy w południowoamerykańskim kraju. Na ostatniej prostej są negocjacje ws. kredytu w wysokości 5 mld dol.



Chińczycy wyłożą 250 mln dol. na zwiększenie wydobycia "czarnego złota" w pasie Orinoko, największym na świecie złożu ropy naftowej - poinformował minister finansów Wenezueli Simon Zerpa, przebywający na rozmowach w Pekinie. Naprzód posuwają się również negocjacje dot. kolejnego kredytu dla Wenezueli. Uzgodniona wcześniej kwota 5 mld dol. ma również zostać przeznaczona na zwiększenie produkcji przez państwowy koncern petrochemiczny PDVSA. Strony mają także podpisać w nadchodzących tygodniach 3-4 umowy kredytowe - dodał Zerpa.

Jeszcze w 2013 r., na początku rządów prezydenta Maduro, Wenezuela produkowała 2,9 mln baryłek ropy dziennie. W czerwcu tego roku produkcja wynosiła już tylko 1,36 mln baryłek, najmniej od 30 lat. W pogrążonej w kryzysie gospodarczym Wenezueli brakuje środków na inwestycje, na porządku dziennym są kradzieże, brakuje sprzętu, a ludzie uciekają z kraju.

Niewydolny system stworzony przez komunistyczne władze przez lata podtrzymywali towarzysze zza Muru. W latach 2007-16 chińskie banki rozwojowe pożyczyły Caracas ponad 62 mld dol. - wynika z obliczeń think tanku Inter-American Dialogue. Gdy kryzys w Wenezueli nasilił się, relacje wyraźnie się ochłodziły . Pekin docenia co prawda geopolityczne znaczenie partnera i wciąż potrzebuje bardzo dużo "tankować", ale to jeszcze nie oznacza, że nie ma problemu ze stratą kilkunastu do kilkudziesięciu miliardów "zielonych". Teraz, gdy sytuacja w południowoamerykańskim kraju jest jeszcze gorsza (a ceny ropy wyraźnie wyższe niż w latach 2015-17), władze Państwa Środka ponownie zdecydowały się jednak wyciągnąć rękę do tonącego towarzysza.

