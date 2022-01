Chiny kontra Tajwan i Litwa, a w tle 24 tys. butelek rumu

fot. Vicky Gosselin / / Shutterstock

Tajwańska państwowa firma dystrybuująca alkohol zakupiła 24 800 butelek pochodzącego z Litwy ciemnego rumu, które były przeznaczone na eksport do Chin, ale ich dostawa została zablokowana przez tamtejszych celników - informuje we wtorek "South China Morning Post".

Taiwan Tobacco and Liquor (TTL) zakupił alkohol w grudniu, by okazać wsparcie Litwie, kiedy stało się jasne, że władze ChRL zablokują dostawę trunku - przekazała firma w oświadczeniu cytowanym przez wydawany w Hongkongu dziennik.

"TTL w odpowiednim momencie zamanifestowało swój sprzeciw, nabyło rum i sprowadziło go na Tajwan (...). Litwa nas wpiera, a my wspieramy Litwę - TTL zaprasza do wzniesienia za to toastu" - brzmi fragment komunikatu.

Między Chinami i Litwą narasta kryzys dyplomatyczny. W listopadzie 2021 roku władze Litwy zezwoliły na otwarcie w Wilnie tajwańskiego biura przedstawicielskiego, będącego de facto ambasadą tego państwa. Placówka - mimo protestów Pekinu - ma w nazwie słowo "Tajwan", a nie jak zazwyczaj w tego typu wypadków nazwę stolicy Tajwanu - Tajpej.

W odpowiedzi na ten krok władze ChRL obniżyły swoje relacje dyplomatyczne z Litwą do poziomu charge d’affaires. Już wcześniej odwołano ambasadora Chin w Wilnie i zażądano wycofania ambasadora Litwy w Pekinie.

Chiny wstrzymały także wydawanie wiz na Litwie i wprowadziły ograniczenia w handlu z tym krajem.

Przeczytaj także "Bezprecedensowy" atak Chin na Litwę

Komunistyczne władze w Pekinie uznają demokratycznie rządzony Tajwan za część swojego terytorium i dążą do przejęcia nad nim kontroli. W ostatnich latach nasiliły działania na rzecz dyplomatycznej izolacji wyspy oraz zintensyfikowały działania wojskowe w jej otoczeniu, co rząd w Tajpej uznaje za próbę zastraszenia.

Władze Tajwanu utrzymują formalne stosunki dyplomatyczne z zaledwie 14 państwami. W wielu innych funkcjonują faktyczne ambasady często określane jako biura handlowe, tak jak w przypadku Unii Europejskiej. Pekin żąda od stolic, z którymi prowadzi oficjalne relacje dyplomatyczne, aby nie utrzymywały ich z Tajpej, w ramach zasady "jednych Chin".

W ostatnich latach Pekin często blokował lub ograniczał import towarów z krajów, w którymi prowadził spory dyplomatyczne - przypomina brytyjski dziennik "Guardian". Ta było m.in. w wypadku sprowadzanego z Australii wina, homarów i węgla. W odpowiedzi władze Tajwanu zachęcały swoich obywateli do zakupu odrzucanych przez Pekin produktów i wspierania przez to przyjaznych Tajpej krajów.

adj/ ap/ arch/