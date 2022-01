Chiny zalały świat

fot. CHINA DAILY / / Reuters

Ani bezwzględna walka z pandemią, ani niedobory energii, ani rosnące koszty surowców i pracy, ani aprecjacja juana nie były w stanie zatrzymać chińskiej maszyny eksportowej. W ubiegłym roku Państwo Środka zanotowało rekordowe 676 mld dol. nadwyżki w handlu towarami.

Biznes zza Muru zakończył rok z przytupem, zdecydowanie bijąc dotychczasowe rekordy eksportu oraz wydając potężne kwoty na towary sprowadzane z zagranicy. W samym grudniu sprzedaż produktów za granicę wyniosła ponad 340 mld dol. - wynika ze wstępnych szacunków tamtejszego urzędu celnego. Import sięgnął 246 mld dol. W efekcie nadwyżka w handlu towarami zbliżyła się do 95 mld dol. i była najwyższa w historii.

Bankier.pl na podstawie danych chińskiego urzędu celnego

Wraz z wyższą zeszłoroczną bazą dynamika handlu nieco opadła w stosunku do listopada, a eksport znów rósł szybciej niż import. Wzrost o blisko 21 proc. był nieco wyższy niż konsensus rynkowy. Natomiast skala zakupów zagranicznych nieco rozczarowała, zwyżkując o niecałe 20 proc., podczas gdy ekonomiści spodziewali się wyniku przekraczającego 25 proc.

Spektakularne dane za grudzień wywindowały statystyki za cały ubiegły rok. Ze wstępnych szacunków urzędu celnego ChRL wynika, że w 2021 r. wymiana handlowa z zagranicą po raz pierwszy w historii przekroczyła 6 bilionów dolarów. Eksport wzrósł o 29,9 proc., do 3,36 bln dol., a import - o 30,1 proc., do 2,69 bln dol. Nadwyżka handlowa sięgnęła rekordowych 676 mld dol.

Bankier.pl na podstawie danych chińskiego urzędu celnego

Licząc w juanach, eksport zwiększył się o 21,2 proc., a import o 21,5 proc. Nadwyżka wyniosła ok. 4 proc. PKB Chin.

W okresie pandemii COVID-19 prężny eksport ponownie stał się istotnym silnikiem wzrostu gospodarczego Państwa Środka. Na świecie wzrósł popyt na towary, których Chiny są wiodącym producentem - choćby elektronikę, wyposażenie mieszkania czy produkty medyczne - a wraz z nim ich ceny, co również przekłada się na wzrost wartości sprzedaży. Z drugiej strony nadal zawodzą pozostałe koła napędowe chińskiej gospodarki. Polityka "zero COVID" uderza w konsumpcję, podobnie jak zaostrzenie regulacji w niektórych sektorach, np. technologicznym czy edukacyjnym, skutkujące zwolnieniami czy pogorszeniem nastrojów społecznych w dużych miastach. Z kolei inwestycjom nie sprzyja chłodzenie rynku nieruchomości przez władze w Pekinie.

Chińskiej maszyny eksportowej nie zatrzymały narastające w ubiegłym roku przeciwności: zakłócenia globalnych łańcuchów dostaw, wysokie koszty frachtu, lokalne lockdowny i kwarantanny, niedobory energii, wysokie koszty surowców i materiałów oraz rosnące koszty pracy czy aprecjacja juana.

Rekordową nadwyżkę w obrotach z zagranicą można interpretować jako wyraz siły Państwa Środka - jego przewag konkurencyjnych, wynikających z wiedzy, umiejętności, zapału, ciężkiej pracy, potężnych inwestycji, skali działalności czy polityki władz. Ale można też w nim upatrywać oznak słabości - nierównowagi w gospodarce. Saldo obrazuje różnicę między stopą oszczędności (nieskonsumowaną częścią dochodu) a stopą inwestycji. Chiny od dekad utrzymują obie stopy na bardzo wysokich poziomach i od lat przymierzają się do zmiany modelu, który utracił swoją efektywność wraz z załataniem "infrastrukturalnej dziury" za Murem. Danych za ubiegły rok jeszcze nie opublikowano, ale można domniemywać, że stopa oszczędności pozostała wysoka, podczas gdy stopa inwestycji - na skutek prób schłodzenia rynku nieruchomości oraz przykręcenia kurka z kredytem - spadła. Na dłuższą metę, przy potężnej skali gospodarki Państwa Środka, jest to jednak sytuacja nie do utrzymania, ponieważ reszta świata nie będzie w stanie absorbować chińskich nadwyżek.

Co kupują Chiny?

Import rósł pod dyktando rosnących cen. Chiny nie zwiększyły istotnie wolumenu zakupów wielu kluczowych surowców, ale wartość importu i tak poszybowała na skutek globalnej drożyzny. Do Państwa Środka trafiło m.in. mniej ropy czy żelaza. Jak zauważa Reuters, był to pierwszy roczny spadek zakupów ropy od 20 lat. Dynamicznie rosła za to liczba i wartość importowanych chipów - centralnego "surowca" XXI wieku.

Import wybranych towarów w 2021 r.

Ilość Wartość Zmiana ilości Zmiana wartości Chipy 635,5 mld sztuk 432,6 16,9 23,6 Ropa 513 mln ton 257,3 -5,4 44,2 Żelazo 1,1 mld ton 184,7 -3,9 49,3 Miedź (rudy i koncentraty) 23,4 mln ton 56,8 7,6 55,6 Gaz 121,4 mln ton 55,8 19,9 67,6 Samochody 939 tys. 53,9 0,6 15,4 Soja 96,5 mln ton 53,5 -3,8 35,4 Miedź (nieobrobiona plastycznie i produkty) 5,5 mln ton 52,5 -17,2 20,5 Części samochodowe - 37,6 - 15,9 Węgiel 323,2 mln ton 35,9 6,6 76,9 Mięso 9,4 mln ton 32,2 -5,4 4,6 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych urzędu celnego ChRL

Co istotne, biznes działający za Murem sprowadza z zagranicy głównie towary służące do wytworzenia kolejnych produktów, a nie konsumpcji. Świadczy to o istotnym uzależnieniu krajowej produkcji od dostaw z zagranicy.

Z kim handlują Chiny?

Największym partnerem handlowym Chin były kraje ASEAN-u, Unii Europejskiej oraz USA. Biorąc pod uwagę wyłącznie pojedyncze państwa, liderem są Stany Zjednoczone, a za nimi uplasowały się Japonia i Korea Południowa.

Z Państwa Środka najwięcej towarów wywożonych jest do USA, Hongkongu i Japonii. Z kolei najwięcej produktów trafia za Mur z Tajwanu, Korei Południowej oraz kraju kwitnącej wiśni.

Szczególnie szybko rosły przepływy z Indonezją, Indiami i RPA. Spadł eksport do Singapuru. Interesujący - w świetle konfliktu polityczno-handlowego - jest również 40-proc. wzrost importu z Australii.

Główni partnerzy handlowi Chin w 2021 r.

Eksport (mld USD) Import (mld USD) Suma (mld USD) Zmiana eksportu (proc., rdr) Zmiana importu (proc., rdr) Zmiana sumy (proc., rdr) Unia Europejska 518 310 828 32,6 19,9 27,5 w tym: Niemcy 115 120 235 32,7 14,1 22,5 Holandia 102 14 116 29,7 9,6 26,9 Francja 46 39 85 24,3 31,8 27,6 Włochy 44 30 74 32,6 36,3 34,1 USA 576 180 756 27,5 32,7 28,7 ASEAN 484 395 878 26,1 30,8 28,1 w tym: Wietnam 138 92 230 21,2 17,6 19,7 Malezja 79 98 177 39,9 30,4 34,5 Tajlandia 69 62 131 37,3 28,4 33 Singapur 55 39 94 -4,1 22,7 5,4 Indonezja 61 64 124 48,1 70,1 58,6 Filipiny 57 25 82 36,8 27,9 34 Japonia 166 206 371 16,3 17,7 17,1 Hongkong 351 10 360 28,6 38,9 28,9 Korea Południowa 149 213 362 32,4 23,3 26,9 Tajwan 78 250 328 30,4 24,7 26 Australia 66 165 231 24,2 40 35,1 Rosja 68 79 147 33,8 37,5 35,8 Indie 98 28 126 46,2 34,2 43,3 Wielka Brytania 87 26 113 19,9 29 21,9 Kanada 52 30 82 22,4 37,7 27,7 Nowa Zelandia 9 16 25 41,4 33,8 36,3 Ameryka Łacińska 229 223 452 52 31,4 41,1 w tym: Brazylia 54 110 164 53,4 29,2 36,2 Afryka 148 106 254 29,9 43,7 35,3 w tym: RPA 21 33 54 38,6 59,6 50,7 Źródło: urząd celny ChRL

Analizując te dane, warto pamiętać, że przepływ towarów ilustruje powiązania międzynarodowe w ramach łańcuchów dostaw. Firmy importują komponenty, by wytworzyć z nich produkt, który mogą następnie sprzedać za granicę, gdzie jest on częścią kolejnego, większego produktu itd. Handlem zajmują się przedsiębiorstwa kontrolowane przez miejscowych i zagranicznych inwestorów. Wymiana międzynarodowa odbywa się nierzadko w ramach jednej korporacji transnarodowej.