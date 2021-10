Brak prądu nie zatrzymał handlowego giganta

fot. RODRIGO GARRIDO / / Reuters

Mimo piętrzących się przeciwności skala chińskiego handlu zagranicznego nadal rośnie. We wrześniu eksport i import były rekordowo wysokie, a nadwyżka należała do najwyższych w historii.

Przerwy w dostawach prądu, niekorzystne zjawiska atmosferyczne, COVID-19, zatory w portach i wysokie koszty transportu, niedobory i rosnące ceny siły roboczej, materiałów czy surowców, a także słabnący popyt na towary zza Muru w innych krajach oraz w samych Chinach, m.in. z powodu problemów na rynku nieruchomości - powodów ewentualnej słabości "fabryki świata" jest mnóstwo, tymczasem w danych o handlu zagranicznym wciąż nie widać, by przekładały się one na zwolnienie obrotów z zagranicą.

W ubiegłym miesiącu zarówno chiński eksport, jak i import osiągnęły rekordowe wartości. Sprzedaż za granicę po raz pierwszy przekroczyła 300 mld dol., rosnąc o blisko 30 proc. wobec września 2020 r. - wynika z danych zebranych przez chińskich celników. Import niemal dobił do 240 mld dol., powiększając się o ponad 17 proc. Wzrost eksportu przyspieszył w porównaniu do sierpnia i lipca i dopiero po raz drugi w tym roku był bardziej dynamiczny od wzrostu importu. To jednak w istotnej części efekt bazy - we wrześniu ubiegłego roku zakupy z zagranicy były wyjątkowo spore. Analitycy podkreślają, że dynamika eksportu przebiła oczekiwania rynku, który spodziewał się wzrostu w wysokości ok. 21 proc.

Z danych tradycyjnie warto wyłuskać wartości dot. importu surowców. Tym razem - za sprawą problemów z dostawami prądu - uwagę przyciągają przede wszystkim surowce energetyczne. Chińczycy sprowadzili we wrześniu o 76 proc. węgla więcej niż przed rokiem (i o 17 proc. więcej niż przed miesiącem), płacąc za niego ponad trzykrotnie więcej (blisko 4 mld dol.). Import gazu wzrósł o ponad 20 proc. w ujęciu ilościowym i ponad dwukrotnie pod względem ceny (ponad 5 mld dol.). Na zakupioną z zagranicy ropę podmioty zza Muru zapłaciły 21,5 mld dol. - mniej niż w ostatnich miesiącach, ale o 1/3 więcej niż rok temu, mimo że kupiły jej o 15 proc. mniej niż we wrześniu 2020 r.

Wśród pozostałych "surowców" wyróżniły się chipy. Mimo spadku wolumenu zakupów koszt przekroczył 41 mld dol. i był jednym z najwyższych w historii.

Szósty miesiąc z rzędu puchła nadwyżka handlowa - we wrześniu wyniosła niemal 67 mld dol., co jest trzecim najwyższym wynikiem w historii.

Maciej Kalwasiński