Chiny chcą zabezpieczyć dostawy energii "za wszelką cenę"

Władze Chin poleciły szefom państwowych spółek energetycznych zabezpieczenie na zimę dostaw energii "za wszelką cenę" - poinformowała w czwartek agencja Bloomberg. Według analityków, może to oznaczać dalsze wzrosty cen gazu i węgla na świecie, a w mniejszym stopniu również ropy naftowej.

Według rozmówców Bloomberga, celem rządu jest zapewnienie trwałości wzrostu chińskiej gospodarki, która może ucierpieć z powodu braku wystarczających dostaw surowców.

"To pozytywna informacja dla cen energii, ale będzie to miało większy wpływ na węgiel i gaz niż na ropę naftową. Zapasy gazu i węgla są na niższych poziomach niż ropy. Wobec bardzo silnego popytu na energię, co powoduje wzrosty cen na rynkach, niskie zapasy węgla i gazu ziemnego są głównym powodem obaw" - uważa Jenna Delaney, szef działu ropy naftowej w Północnej Ameryce z firmy Energy Aspects.

Oystein Kalleklev, prezes właściciela statków Flex LNG Ltd, przyrównał decyzję chińskich władz do zachowania w 2012 roku ówczesnego prezesa Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghiego, który mówił o korzystaniu z bazooki, żeby ratować euro.

"Chiny nie chcą powtórki z zimy 2017/18. Kiedy jest zimno, jesteś gotów zapłacić dużo, żeby się ogrzać, a to prawdopodobnie oznacza, że rządy takich państw jak Chiny czy Wielka Brytania będą musiały dotować firmy użyteczności publicznej, żeby mieć pewność, że nie zabraknie ciepła" - powiedział Kalleklev.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, wyniósł we wrześniu 50 pkt. wobec 49,2 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w czwartek w wyliczeniu Caixin Media i Markit Economics. Analitycy spodziewali się wskaźnika na poziomie 49,5 pkt. (PAP Biznes)

