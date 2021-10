Chiny chcą do 2060 r. ograniczyć zużycie paliw kopalnych

/ Forum

Chiny zamierzają ograniczyć zużycie paliw kopalnych do mniej niż 20 proc. do 2060 r. - wynika z planu mającego na celu osiągnięcie neutralności węglowej, opublikowany w niedzielę przez oficjalną chińską agencję prasową Xinhua.

Dokument opublikowano na tydzień przed rozpoczęciem międzynarodowej konferencji klimatycznej COP26 w Szkocji. Wyrażono w nim zamiar przywódcy ChRL Xi Jinpinga, by rozpocząć redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery do 2030 r. i osiągnąć neutralność węglową 30 lat później.

Ponadto w ramach wyznaczonych celów do 2030 r. paliwa niekopalne mają zapewniać ok. 25 proc. całkowitego zużycia energii w kraju.

Do 2030 r. poziom emisji CO2 na jednostkę PKB powinien zostać zredukowany o ponad 65 proc. w porównaniu ze wskaźnikami z 2005 r., a moc wytwarzana przez elektrownie wiatrowe i słoneczne powinna przekroczyć 1,2 mld kilowatów.

W kwietniu Xi powiedział, że władze państwa będą "ściśle kontrolowały projekty elektrowni węglowych i stopniowo zmniejszały zużycie węgla", który odpowiada w Chinach za 60 proc. produkcji energii elektrycznej - przypomina AFP.

Podczas wrześniowego Zgromadzenia Ogólnego ONZ przywódca ChRL zobowiązał się także do zaprzestania budowy elektrowni węglowych poza granicami kraju.

Jednocześnie z powodu w obliczu niedoborów energii elektrycznej wywołanych przez gwałtowny wzrost cen węgla, od którego kraj jest w dużym stopniu uzależniony przy zasilaniu swoich elektrowni, Chiny zwiększają produkcję węgla o 6 proc. - zwraca uwagę AFP. Państwowa Komisja Rozwoju i Reform na początku tygodnia poinformowała, że od września 153 kopalnie otrzymały zezwolenie na zwiększenie mocy produkcyjnych o 220 mln ton rocznie.(PAP)

