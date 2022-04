Szanghaj wciąż w surowym lockdownie. W Pekinie badania milionów ludzi na COVID-19

Władze Pekinu skierowały większość z 22 mln mieszkańców na masowe testy na COVID-19. Stolica Chin stara się uniknąć scenariusza z Szanghaju, który od miesiąca objęty jest lockdownem, a sfrustrowani ludzie protestują przeciwko złym warunkom i „twardej izolacji”.

We wtorek w różnych częściach Pekinu ustawiały się długie kolejki do zarządzonych przez władze badań przesiewowych. Ludzie starają się zrobić zapasy na wypadek przedłużonego lockdownu, jak w Szanghaju – podała agencja Reutera.

Większość państw rozluźniła restrykcje koronawirusowe po zaszczepieniu znacznego odsetka ludności, ale władze Chin obstają przy strategii „zero covid” i dążą do całkowitego wyeliminowania wirusa, sięgając przy tym po surowe środki.

Zamieszkany przez 25 mln ludzi Szanghaj, uznawany za najbogatsze miasto Chin, od przełomu marca i kwietnia objęty jest surowym lockdownem. W tym czasie w mediach pojawiły się liczne doniesienia o niedoborach żywności i lekarstw, braku dostępu do pilnie potrzebnej opieki medycznej oraz spartańskich warunkach w masowych ośrodkach kwarantanny.

Sieci społecznościowe obiegły krytyczne komentarze i nagrania pokazujące mieszkańców protestujących przeciwko restrykcjom. Na jednym z nich widać mężczyznę demontującego zielony płot, jakimi władze zagrodziły wejścia do niektórych budynków, aby uniemożliwić ludziom wychodzenie na zewnątrz.

