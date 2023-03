Chiny: Jesteśmy skłonni zacieśniać współpracę wojskową z Rosją

Z 31 proc. do 4. Tak spadł import ropy z Rosji do UE w przeciągu 2022 r. W okresie od ostatniego kwartału 2021 r. do stycznia 2022 r. Rosja dostarczała 24-31 proc. ropy na rynek unijny. W grudniu 2022 r. import rosyjskiej ropy stanowił 4 proc. zapotrzebowania UE – poinformował we wtorek Eurostat. Pozycję największego dostawcy ropy do UE zajęły Stany Zjednoczone.