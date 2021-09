Chińskie władze biorą się za Alipay. Możliwy podział

fot. Suttipun / / Shutterstock

Jeden z największych graczy na rynku płatności mobilnych w Chinach może zostać podzielony, wynika z informacji „The Financial Times”. Dane służące do oceny ryzyka kredytowego użytkowników mogą trafić do nowego biznesu, w części należącego do podmiotów państwowych.

Należąca do Ant Group spółka obsługująca płatności może zostać podzielona na części. O kolejnych szczegółach planu oddzielenia biznesu płatności mobilnych oraz pożyczek dla konsumentów informuje „The Financial Times”. Przypomnijmy, że wiosną 2021 r., już po wstrzymaniu publicznej oferty pierwotnej koncernu, przedstawiono plan restrukturyzacji giganta e-commerce. Firma miała przekształcić się w holding, a Ludowy Bank Chin oczekiwał przecięcia więzów łączących Alipay z biznesami działającymi w branży consumer finance – Jiebei i Huabei.

Aplikacja Alipay ma zostać okrojona z usług pożyczkowych, a te trafią do osobnej aplikacji i platformy, donosi „FT”. Ant Group rzekomo zostanie zmuszona do przekazania danych, na podstawie których podejmowane są decyzje o finansowaniu konsumentów do nowego joint venture zajmującego się scoringiem kredytowym. Udziałowcami w spółce będą podmioty prywatne i publiczne.

Działania wymierzone w potentatów na rynku m-płatności w Chinach wpisują się w szersze plany tamtejszych władz. Dotyczą one m.in. ograniczenia praktyk monopolistycznych platform e-commerce i zwiększenia nadzoru nad danymi gromadzonymi przez graczy na tym rynku.

MK