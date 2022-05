Chińskie władze będą “ściśle ograniczały” możliwość wyjazdu z kraju

Chiny obstają przy "zero COVID-19". Masowe testy normalnością

Władze Chin zarządziły tworzenie stałych punktów masowych testów na Covid-19 w dużych miastach, co sugeruje dalsze rutynowe badania wszystkich mieszkańców. Stosowaną przez Pekin strategię „zero covid” skrytykował szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), za co został w Chinach ocenzurowany.