Chińskie retorsje wobec H&M za rezygnację z bawełny z Sinciangu

150 organizacji nawołuje do odebrania Chinom zimowych igrzysk olimpijskich w 2022 roku

150 organizacji broniących praw człowieka opublikowało we wtorek list otwarty do serwisu Airbnb, domagając się, by zrezygnował ze sponsoringu zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie i naciskał na Międzynarodowy Komitet Olimpijski, by odebrał Chinom ich organizację. Powód to łamanie przez ChRL praw człowieka, w tym prześladowanie Ujgurów i Tybetańczyków.