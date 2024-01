Chińskie i tureckie banki nie chcą współpracować z rosyjskimi. Oto powód

Chiny w Davos chwalą się wzrostem gospodarczym. Premier Li Qiang: Chiny otwarte na współpracę Premier Chin Li Qiang ogłosił we wtorek w Davos, że wzrost chińskiego PKB w 2023 r. to ok. 5,2 proc. i podkreślił potencjał chińskiej gospodarki dla inwestycji zagranicznych. Przemawiając podczas ceremonii otwarcia 54. Światowego Forum Ekonomicznego, Li bronił globalizacji i przestrzegał przed pogłębiającym się deficytem zaufania na świecie.